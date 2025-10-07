Bayern ll kommt zu den Sportfreunden nach Schwaig!

Ein besonderer Fußballabend steht bevor: Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, trifft der FC Sportfreunde Schwaig in der heimischen NGL Arena auf die Zweite Mannschaft des FC Bayern München. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr, geleitet wird die Partie von Julian Schaub mit seinen Assistenten Christian Schunke und Dominik Dersein.

Das Duell steht ganz im Zeichen des guten Zwecks. Der Eintrittspreis von 5 Euro kommt vollständig wohltätigen Projekten zugute. Die Gastgeber erwarten zahlreiche Zuschauer und bitten, um Beachtung der ausgewiesenen Parkmöglichkeiten rund ums Stadion.

Sportlich darf man sich auf eine interessante Standortbestimmung freuen.

Der FC Bayern München II, aktuell Elfter in der Regionalliga Bayern, erlebt eine schwierige Phase: Nach 10 Spielen stehen 4 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen zu Buche (Torverhältnis 21:15, 14 Punkte). Zuletzt reichte es nur zu einem 1:1 bei der SpVgg Ansbach. Damit wartet das Team von der Säbener Straße nun schon seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Die Sportfreunde Schwaig, derzeit Neunter der Bayernliga Süd, wollen die Gelegenheit nutzen, sich gegen den höherklassigen Gegner zu beweisen. Nach 13 Partien hat das Team 18 Punkte (Torverhältnis 22:22) gesammelt, zuletzt jedoch 2:1 beim FC Deisenhofen verloren.

Trotz der sportlichen Unterschiede steht an diesem Abend aber vor allem eines im Vordergrund: Fußball, Fairness und ein gutes Miteinander. Für den guten Zweck.

https://www.fupa.net/match/fc-sportfreunde-schwaig-m1-fc-bayern-muenchen-m2-251007