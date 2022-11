Bayern-Juwel Wanner für Österreichs A-Kader berufen – verliert der DFB sein Supertalent? Deutscher U18-Nationalspieler

Update vom 14. November, 14.23 Uhr: Es ist einiges geboten in den letzten Tagen rund um Paul Wanner. Am Samstag feierte der 16-Jährige beim 2:0-Sieg des FC Bayern München auf Schalke sein Saisondebüt und nur zwei Tage später wurde das Supertalent in den A-Kader der österreichischen Nationalmannschaft berufen. Am Freitag hieß es noch, dass Wanner zu einem ÖFB-Lehrgang für Perspektivspieler reise. Jetzt geht es doch direkt zur A-Nationalmannschaft.

„Der Spieler soll die Möglichkeit erhalten, sich einen detaillierten Eindruck vom ÖFB zu verschaffen und das Trainer-Team um Ralf Rangnick samt Mannschaft kennenzulernen“, heißt es in einer Pressemitteilung des ÖFB. Besprochen ist, dass Wanner mittrainiert, aber kein Länderspiel bestreiten wird. Somit ist die Kaderberufung nicht mit einer Entscheidung pro Österreichs zu verstehen. Der Druck auf den DFB wird durch die Berufung allerdings nicht geringer.

Paul Wanner: Supertalent vom FC Bayern für ÖFB-Lehrgang berufen

Erstmeldung – Er gilt als eines der größten europäischen Fußballtalente. Paul Wanner ist mit seinen 16 Jahren nicht nur der jüngste Bundesliga- und Champions-League-Spieler des FC Bayern München. Er ist auch ein Hoffnungsträger für die Zukunft des Vereins. Eigentlich setzt auch der DFB auf den offensiven Mittelfeldspieler, nun aber sagte er dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) für einen Lehrgang zu.

Paul Wanner: 16-jähriges FC-Bayern-Juwel nimmt am Lehrgang des ÖFB teil

In eineinhalb Wochen reist der gebürtige Dornbirner, der als Doppelstaatsbürger sowohl für Deutschland als auch Österreich spielen kann, zu einem ÖFB-Lehrgang. In einem Trainingscamp für insgesamt 29 Perspektivspieler der Jahrgänge zwischen 2000 und 2005 werden der österreichische Teamchef Ralf Rangnick und U-21-Coach Werner Gregoritsch gemeinsam nach geeigneten Akteuren Ausschau halten.