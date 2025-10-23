Bayern-Juwel Karl: »Wir dürfen mal wieder einen Nationalspieler haben«

Fußball-Deutschland ist entzückt - und das nicht erst seit seinem Traumtor in der Champions League am Mittwochabend: Bayern-Talent Lennart Karl gehört zu den derzeit interessantes Nachwuchsspielern im Lande. Dank seiner Spielfreude in Verbindung mit technischen Feinheiten gehört er zu der Kategorie Spieler, wegen der man ins Stadion geht. "Wir haben uns bewusst auf Lennart Karl (...) als Nachwuchsspieler bei den Profis konzentiert, weil sie unserer Meinung nach das größte Entwicklungspotenzial haben", betont Sportvorstand Max Eberl in einem Interview mit dem Magazin "11 Freunde" (Ausgabe November).

Stolz ist man nicht nur auf der Säbener Straße, ein derartiges Juwel in seinen Reihen zu haben. Freudig blickt man auch bei Viktoria Aschaffenburg auf den 17-Jährigen - auch wenn dieser nur ein halbes Jahr und zuvor in jüngeren Jahrgängen am Schönbusch aufgelaufen ist. "Wir wollten immer mal einen Spieler haben, der es ganz nach oben schafft", freut sich Ronny Lehmann, NLZ-Leiter in der unterfränkischen Stadt. "Natürlich haben wir einige Spieler, die aktuell bei Bundesligisten im Nachwuchsbereich spielen oder es als Profi in die 1. Liga geschafft haben. Aber bei Lenny sieht es danach aus, dass wir auch mal wieder einen Nationalspieler haben dürfen."

Der Chef der Viktoria-Jugend kann sich noch gut an Karl im Viktoria-Trikot erinnern - eben weil er schon zu Beginn des Jahres 2022 sehr auffällig war. Genau deshalb hat ihn auch relativ schnell der FC Bayern München in die Landeshauptstadt gelockt. "Sehr gute Technik, gepaart mit Schnelligkeit. Außerdem ein guter und gezielter Schuss", zählt Lehmann die Qualitäten seines ehemaligen Schützlings auf. Der Jungspund hat ihn nicht nur in fußballerischer, sondern auch in menschlicher Hinsicht überzeugt. "Er war damals eine Frohnatur, aber auch schon sehr ehrgeizig: Verlieren verboten..."