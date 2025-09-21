Bayern-Juwel durchlebt Transfer-Drama: 17-Jähriger geht nach zehn Tagen unter Tränen

Transfer-Drama beim FC Bayern: Ein 17-jähriges Talent sollte in Österreich Spielpraxis sammeln. Der Wechsel kam jedoch auf bittere Weise nicht zustande.

München – Gibson Adu schloss sich vor gut einem Jahr dem FC Bayern an, hat den großen Traum, für die Roten in der Bundesliga durchzustarten. Anfang September entschieden sich die Verantwortlichen dafür, den Angreifer von der zweiten Mannschaft des FCB nach Altach auszuleihen, um ihm Spielpraxis gewähren zu können. Ein Wechsel, der jetzt in einem Drama und vielen Tränen mündet.

Die Leihe von Nicolas Jackson hingegen funktionierte beim FCB. Fabio Ingolitsch, Trainer des österreichischen Erstligisten, bestätigte gegenüber den Voralberger Nachrichten, dass aus der erhofften Leihe nichts wird. „Gibson hat sich bei uns mit Tränen in den Augen verabschiedet. Obwohl er nur zehn Tage bei uns dabei war, schon bitter für so einen jungen Spieler“, berichtet der Coach.

Transfer-Drama um Bayern-Talent Gibson: Zehn Tage nach Wechsel muss er zurück

Wer aber ist schuld am Transfer-Drama? Der Offensivspieler ist 17 Jahre alt. Durchaus ein Problem, denn: „Gemeinsam mit Bayern München haben wir es versucht, aber weil wir auf internationaler Ebene ein Klub der Kategorie 4 sind, können wir keine Spieler unter 18 Jahren verpflichten. Schade, aber wir versuchen es im nächsten Jahr wieder“, so Manuel William, der Assistent der Altacher Geschäftsführung ist.

Die UEFA-Regularien besagen, dass internationale Transfers von minderjährigen Spielern bestimmten Bedingungen unterliegen. Ziehen die Eltern aus beruflichen Gründen um oder kann der neue Verein ein Jugendförderprogramm garantieren, entstehen keinerlei Probleme. Die Kategorie 4, in die auch Altach fällt, stellt aber besondere Herausforderungen dar.

Im Umgang mit Spielern unter 18 gelten strenge Regeln. Die UEFA stellte Gibson keine Spielgenehmigung aus, da es Altach nicht erlaubt ist, minderjährige Profis aus dem Ausland zu registrieren. Die entsprechenden Schutzmechanismen fehlten. Was bedeutet das für den Teenager? Erst einmal muss er nach München zurück.

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027. In der vergangenen Saison war er an die SpVgg Unterhaching verliehen, blieb sowohl in der 3. Liga als auch in der Regionalliga ohne Torerfolg. Wie der Klub mit ihm plant, ist aktuell unklar. Nach dem gescheiterten Wechsel muss sich der Youngster erst einmal darauf einstellen, eine andere Herausforderung als gedacht anzunehmen. (is)