Bayern II schenkt Bamberg historische Regionalliga-Pleite ein – Türkgücü dankt Tosun

Der FC Bayern II hat Bamberg demontiert und der Eintracht eine historische Niederlage in der Regionalliga e. Türkgücü München beweist Moral im Abstiegskampf.

Die Bayern-Amateure schaffen mit dem ersten Sieg des Jahres die lange ersehnte Trendwende. Türkgücü München hält derweil die Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiterhin aufrecht.

FC Bayern II – FC Eintracht Bamberg 6:0 (2:0)

Endlich ist bei den kleinen Bayern der Knoten geplatzt und die Mannschaft von Cheftrainer Holger Seitz deklassierte Schlusslicht Bamberg vor knapp 700 Zuschauern im Grünwalder Stadion. Der peruanische U20-Nationalspieler Felipe Chávez (32./69.) traf dabei einen Tag nach seinem 18. Geburtstag ebenso doppelt wie der deutsche U18-Nationalspieler Tim Binder (53./86.). Die weiteren Treffer in der über weite Strecken einseitigen Partie erzielten Samuel Unsöld (40.) und Maximilian Wagner (76.).

Während die akut abstiegsbedrohten Oberfranken enttäuscht über die höchste Niederlage in ihrer Regionalliga-Vereinsgeschichte waren, zeigte sich Seitz nach dem ersten Erfolg des Jahres zufrieden über die Trendwende. „Wir haben eine gute Tendenz, die Richtung mit unserer jungen Mannschaft stimmt.“

TSV Schwaben Augsburg – Türkgücü München 1:1 (1:0)

Lange Zeit war Türkgücü das abgeschlagene Schlusslicht der Regionalliga Bayern, nun kann der zuletzt formstarke Traditionsklub aus der Landeshauptstadt doch noch auf den Ligaverbleib hoffen. Beim Kellerduell im Augsburger Rosenaustadion erwischten die Gastgeber allerdings den besseren Start und trafen nach einem Freistoß per Kopfballtor von Achitpol Keereerom zum frühen 1:0 (10.).

Die mit fortlaufender Spieldauer immer stärker werdenden Gäste verpassten im ersten Durchgang noch gute Möglichkeiten zum Ausgleich, trafen dann aber gleich zu Beginn der zweiten Hälfte mit einem satten Linksschuss von Kapitän Ünal Tosun nach mustergültiger Vorarbeit von Mitspieler Emre Tunc zum 1:1 (46.).

„Für mich ein gerechtes Unentschieden“, so Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar. Nachdem die auf dem ersten Relegationsplatz liegende Mannschaft Hankofen-Hailing seine zeitgleiche Partie in Würzburg verlor, verkürzten die in den vergangenen vier Spielen nur einmal unterlegenen Münchner den Abstand auf das rettende Ufer. Als Tabellenvorletzter liegt Türkgücü nur noch einen Zähler hinter dem Team aus Niederbayern.