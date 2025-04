Bayern II kriegt Packung in Fürth – Türkgücü verpasst Sprung auf Platz 16

Die Bayern-Amateure verlieren in der englischen Woche zweimal und verlieren dabei in Fürth deutlich.

Nach dem Aufwärtstrend in der Vorwoche haben die schwer mit Personalproblemen kämpfenden Bayern-Amateure in der englischen Woche zwei Dämpfer erhalten. Nach einer 1:2-Auswärtsniederlage am Donnerstag in Aubstadt kam zwei Tage drauf eine deftige Niederlage in Fürth dazu. Dabei bog die Mannschaft von FCB-Trainer Holger Seitz mit einer Roten Karte für Torwart Anthony Pavlesic wegen einer Notbremse früh auf die Verliererstraße ab.