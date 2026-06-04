Bayern Hof verpflichtet Nachwuchstalent Jayden Hain

Hat sich der SpVgg Bayern Hof angeschlossen: Jayden Hain. – Foto: privat

Der 19-jährige Kulmbacher ist auf der linken Seite vielseitig einsetzbar und kann sowohl auf der Außenbahn als auch in der Rolle des Linksverteidigers spielen. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Hain bei der SpVgg Bayreuth sowie zwischenzeitlich beim FC Carl Zeiss Jena, ehe er zur Altstadt zurückkehrte und dort zuletzt in der U19-Bayernliga aktiv war. Mit dem Wechsel nach Hof wagt der Linksfuß nun den Schritt in den Herrenbereich und möchte sich auf Bayernliga-Niveau weiterentwickeln. Eine besondere Verbindung zur Grünen Au besteht für die Familie Hain bereits seit vielen Jahren. Denn: Jaydens Großvater Klaus Hain lief einst selbst für den FC Bayern Hof auf und hinterließ seine Spuren in Gelb-Schwarz.



„Jayden möchte gerne dort seine Fußballschuhe schnüren, wo sein Opa einst gespielt hat und nimmt die Herausforderung Bayernliga ehrgeizig an“, erklärt Geschäftsführer Achim Schubert. Die Verantwortlichen sehen im jungen Außenbahnspieler viel Entwicklungspotenzial und freuen sich darauf, ihn auf seinem weiteren Weg begleiten zu dürfen. „Bayern Hof heißt Jayden herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start auf der Grünen Au“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung abschließend.