Bayern Hof suspendiert Kapitän Schmidt: Das sind die Hintergründe

Die Maßnahme kommt für Außenstehende völlig überraschend, ist das Hofer Eigengewächs doch einer der Schlüsselspieler auf der Grünen Au. Die Emotionen schlagen deshalb vor allem im Netz hoch. FuPa hat beim Sportlichen Leiter der SpVgg, Thomas Popp, nachgefragt, was es mit der Degradierung auf sich hat: "Das ist eine Entscheidung des Präsidiums. Es handelt sich vereinsintern um ein laufendes Verfahren. Das Ganze wird nun erst einmal aufgearbeitet und ich bitte um Verständnis, dass wir im Augenblick nicht mehr zu dem Thema sagen können. Nur so viel: Die Suspendierung hat keine sportlichen Gründe. Der Ausfall von Nico ist für uns sportlich ein herber Verlust."



Nico Schmidt selbst sieht sich völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt. Im abschließenden Testspiel gegen den den Regionalligisten und Thüringer Traditionsklub FC Carl Zeiss Jena ist es von dem meisten unbemerkt zu einem Disput mit Teamkollege Johann Saalfrank gekommen. Die Situation habe sich dann hochgeschaukelt, so schildert es Schmidt: "Johann hat sich auf dem Platz mir gegenüber als Kapitän respektlos verhalten. Es kam zu einem Wortgefecht und ich soll ihn wohl körperlich angegangen sein, was einfach nicht der Wahrheit entspricht. In einer Mannschaft gibt es gewisse Hierarchien, das sollte eigentlich jedem bewusst sein. Ich habe mir überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil: Ich gebe stets alles für den Verein."



Schmidt sieht sich nun vielmehr zum Sündenbock gemacht. Der 28-Jährige beklagt sich über mangelnde Rückendeckung des Vereins. Wie es mit ihm nun weitergeht? "Ich habe schon noch die Hoffnung, dass sich der Verein hinter mich stellt und ich der Mannschaft am Samstag beim Saisonauftakt in Würzburg helfen kann."

Wirbel zur Unzeit: Saisonauftakt am Samstag beim Würzburger FV.