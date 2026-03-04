Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bayern Hof klärt wichtigste Personalfragen für die Saison 2026/27
Henrik Schödel bleibt ein weiteres Jahr Cheftrainer auf der Grünen Au +++ Auch sein Co-Trainer Benjamin Koch hat verlängert
von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Henrik Schödel (re.) wird auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie der SpVgg Bayern Hof stehen. – Foto: Mario Wiedel
Die SpVgg Bayern Hof hat Fakten geschaffen und die wichtigsten Personalfragen für die kommende Saison 2026/27 geklärt: Cheftrainer Henrik Schödel und Co-Trainer Benjamin Koch werden auch in der nächsten Spielzeit die sportliche Verantwortung tragen auf der Grünen Au.
"Frühzeitig stellen wir die Weichen für die Zukunft: Henrik Schödel und Benjamin Koch haben ihre Verträge bei den Hofer Jungs bis zum Ende der Saison 2026/2027 verlängert. Damit setzen wir ein klares Zeichen für Stabilität, Vertrauen und nachhaltige Entwicklung. Beide stehen für die sportliche Handschrift der vergangenen Monate und haben maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer Mannschaft beigetragen.
Die frühzeitige Verlängerung gibt uns wichtige Planungssicherheit – für die Kaderplanung, für Gespräche mit Spielern und Partnern und für die strategische Ausrichtung der kommenden Jahre. Wir sind überzeugt: Mit dieser Konstellation schaffen wir die richtigen Voraussetzungen, um unseren Weg konsequent weiterzugehen", verkünden die Hofer Bayern in einer Pressemitteilung. Henrik Schödel war im vergangenen Oktober von seinem Posten als NLZ-Leiter bei der SpVgg Bayreuth zurückgetreten, um sich voll und ganz auf die Aufgabe auf der Grünen Au zu konzentrieren.
Nach einer schwierigen Vorrunde - interne Querelen und Meldungen über die finanziellen Probleme bestimmten die Schlagzeilen - scheint wieder ein wenig mehr Ruhe eingekehrt zu sein. In der Frühjahrsrunde geht es für die Hofer darum, den Klassenerhalt in der Bayernliga Nord so früh wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Auf Platz neun liegend mit aktuell fünf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone scheint das durchaus machbar. Der für den vergangenen Samstag geplante Auftakt nach der Winterpause zuhause gegen den TSV Kornburg musste noch verlegt werden. Im als "Bayerisch Sibirien" bekannten Hochfranken ging wenig überraschend Ende Februar noch nichts. Dem Oberfranken-Derby am kommenden Samstag in Coburg (Anpfiff 14 Uhr) sollte hingegen aber nach den milden Temperaturen der vergangenen Tage nichts im Weg stehen.