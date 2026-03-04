Bayern Hof klärt wichtigste Personalfragen für die Saison 2026/27

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr FC Coburg FC Coburg SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 14:00 live PUSH

Nach einer schwierigen Vorrunde - interne Querelen und Meldungen über die finanziellen Probleme bestimmten die Schlagzeilen - scheint wieder ein wenig mehr Ruhe eingekehrt zu sein. In der Frühjahrsrunde geht es für die Hofer darum, den Klassenerhalt in der Bayernliga Nord so früh wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Auf Platz neun liegend mit aktuell fünf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone scheint das durchaus machbar. Der für den vergangenen Samstag geplante Auftakt nach der Winterpause zuhause gegen den TSV Kornburg musste noch verlegt werden. Im als "Bayerisch Sibirien" bekannten Hochfranken ging wenig überraschend Ende Februar noch nichts. Dem Oberfranken-Derby am kommenden Samstag in Coburg (Anpfiff 14 Uhr) sollte hingegen aber nach den milden Temperaturen der vergangenen Tage nichts im Weg stehen.