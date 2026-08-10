Bayern glänzt, BVB mit Blitz-Hattrick - HSV verliert Derby Die U19-DFB-Nachwuchsliga startet mit klaren Siegen für Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Dortmund schlägt RWO nach Gardasson-Hattrick, St. Pauli gewinnt das Derby gegen den HSV. von André Nückel · Heute, 13:22 Uhr · 0 Leser

Sechs Tore in seinen ersten beiden Pflichtspielen: Bjarki Hrafn Gardasson (zum Kopfball) startet beim BVB durch. – Foto: IMAGO / Patrick Ahlborn

Torreich, deutlich und teilweise schon früh entschieden: Zum Start der U19-DFB-Nachwuchsliga überzeugen der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach mit 4:0-Siegen. Borussia Dortmund legt bei RW Oberhausen einen Blitzstart hin, während der Hamburger SV das Stadtderby beim FC St. Pauli klar verliert. Eintracht Frankfurt macht den Erfolg in Nürnberg erst spät perfekt.

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Gardasson zerlegt RWO innerhalb von zehn Minuten

Einen bitteren Auftakt erlebte Rot-Weiß Oberhausen in der DFB-Nachwuchsliga der U19. Gegen Borussia Dortmund geriet die Mannschaft von Ken Asaeda bereits in der Anfangsphase entscheidend ins Hintertreffen. Bjarki Hrafn Gardasson, der schon im Pokal dreimal gejubelt hatte und als Zugang super einschlägt, benötigte gerade einmal zehn Minuten für einen lupenreinen Hattrick: Der BVB-Stürmer traf in der 9., 15. und 19. Minute und stellte damit früh auf 3:0. Noch vor der Pause erhöhte Marwan-Omir Mirza in der sechsten Minute der Nachspielzeit auf 4:0. Oberhausen gab sich vor 300 Zuschauern allerdings nicht auf, denn Oumar Beladel verkürzte nach einer Stunde, ehe ein Eigentor von Lenni Strößner in der 67. Minute das 2:4 brachte. Näher kam RWO nicht mehr heran. Für den BVB war es nach einer furiosen ersten Halbzeit ein souveräner Auftakterfolg. Eboh führt St. Pauli zum klaren Derbysieg

Der erste Hamburger Schlagabtausch der neuen Saison geht deutlich an den FC St. Pauli. Die Kiezkicker besiegten den Hamburger SV mit 3:1 und setzten sich damit zum Auftakt direkt im Stadtduell durch. Entscheidender Mann war Emmanuel Eboh, der St. Pauli in der 21. Minute in Führung brachte und kurz nach dem Seitenwechsel nachlegte. Sein zweiter Treffer in der 49. Minute verschaffte den Gastgebern früh in Halbzeit zwei einen komfortablen Vorsprung. Der HSV fand offensiv lange keine passende Antwort. Spätestens in der 88. Minute war das Derby entschieden, als Kenzy Baudry Stephane Alphonse Akame auf 3:0 stellte. Nico Meckien gelang für die Mannschaft von Oliver Krause in der sechsten Minute der Nachspielzeit lediglich noch der Treffer zum 1:3. St. Pauli startet damit mit einem prestigeträchtigen Dreier, während der HSV den ersten Dämpfer kassiert. Gladbach erledigt Saarbrücken schon vor der Pause

Keine Zweifel ließ Borussia Mönchengladbach beim 4:0 gegen den 1. FC Saarbrücken aufkommen. Die Fohlen entschieden ihre Auftaktpartie bereits vollständig in der ersten Halbzeit. Mika van Lipzig eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Nach einer halben Stunde fiel das 2:0, ehe Edin Biber nur drei Minuten später den dritten Gladbacher Treffer nachlegte. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Simon Neugebauer in der 43. Minute auf 4:0. Damit war die Begegnung praktisch entschieden. Nach der Pause musste Gladbach nicht mehr nachlegen und brachte den deutlichen Vorsprung sicher über die Zeit. Für die Borussia ist es damit ein optimaler Start in die neue Spielzeit: vier Treffer, kein Gegentor und eine Partie, in der die Weichen schon früh eindeutig gestellt waren. Von Taube trifft doppelt - Bayern bleibt geduldig