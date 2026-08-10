Bayern glänzt, BVB mit Blitz-Hattrick - HSV verliert Derby

Torreich, deutlich und teilweise schon früh entschieden: Zum Start der U19-DFB-Nachwuchsliga überzeugen der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach mit 4:0-Siegen. Borussia Dortmund legt bei RW Oberhausen einen Blitzstart hin, während der Hamburger SV das Stadtderby beim FC St. Pauli klar verliert. Eintracht Frankfurt macht den Erfolg in Nürnberg erst spät perfekt.
Einen bitteren Auftakt erlebte Rot-Weiß Oberhausen in der DFB-Nachwuchsliga der U19. Gegen Borussia Dortmund geriet die Mannschaft von Ken Asaeda bereits in der Anfangsphase entscheidend ins Hintertreffen. Bjarki Hrafn Gardasson, der schon im Pokal dreimal gejubelt hatte und als Zugang super einschlägt, benötigte gerade einmal zehn Minuten für einen lupenreinen Hattrick: Der BVB-Stürmer traf in der 9., 15. und 19. Minute und stellte damit früh auf 3:0. Noch vor der Pause erhöhte Marwan-Omir Mirza in der sechsten Minute der Nachspielzeit auf 4:0. Oberhausen gab sich vor 300 Zuschauern allerdings nicht auf, denn Oumar Beladel verkürzte nach einer Stunde, ehe ein Eigentor von Lenni Strößner in der 67. Minute das 2:4 brachte. Näher kam RWO nicht mehr heran. Für den BVB war es nach einer furiosen ersten Halbzeit ein souveräner Auftakterfolg.
Der erste Hamburger Schlagabtausch der neuen Saison geht deutlich an den FC St. Pauli. Die Kiezkicker besiegten den Hamburger SV mit 3:1 und setzten sich damit zum Auftakt direkt im Stadtduell durch. Entscheidender Mann war Emmanuel Eboh, der St. Pauli in der 21. Minute in Führung brachte und kurz nach dem Seitenwechsel nachlegte. Sein zweiter Treffer in der 49. Minute verschaffte den Gastgebern früh in Halbzeit zwei einen komfortablen Vorsprung. Der HSV fand offensiv lange keine passende Antwort. Spätestens in der 88. Minute war das Derby entschieden, als Kenzy Baudry Stephane Alphonse Akame auf 3:0 stellte. Nico Meckien gelang für die Mannschaft von Oliver Krause in der sechsten Minute der Nachspielzeit lediglich noch der Treffer zum 1:3. St. Pauli startet damit mit einem prestigeträchtigen Dreier, während der HSV den ersten Dämpfer kassiert.
Keine Zweifel ließ Borussia Mönchengladbach beim 4:0 gegen den 1. FC Saarbrücken aufkommen. Die Fohlen entschieden ihre Auftaktpartie bereits vollständig in der ersten Halbzeit. Mika van Lipzig eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Nach einer halben Stunde fiel das 2:0, ehe Edin Biber nur drei Minuten später den dritten Gladbacher Treffer nachlegte. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Simon Neugebauer in der 43. Minute auf 4:0. Damit war die Begegnung praktisch entschieden. Nach der Pause musste Gladbach nicht mehr nachlegen und brachte den deutlichen Vorsprung sicher über die Zeit. Für die Borussia ist es damit ein optimaler Start in die neue Spielzeit: vier Treffer, kein Gegentor und eine Partie, in der die Weichen schon früh eindeutig gestellt waren.
Mit einem dominanten 4:0 gegen die SpVgg Unterhaching ist auch der FC Bayern München überzeugend in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Leonhard Haas zeigte sich spielfreudig und ging bereits in der 14. Minute durch Philipp von Taube in Führung. Unterhaching hielt das Ergebnis anschließend lange offen, doch im letzten Drittel der Begegnung machte sich die Münchner Überlegenheit auch auf der Anzeigetafel deutlicher bemerkbar. Wisdom Imade, der erst in der 55. Minute eingewechselt worden war, erzielte in der 72. Minute das 2:0. Danach drehte Bayern noch einmal auf. Von Taube schnürte in der 84. Minute seinen Doppelpack, ehe Michael Matosevic vier Minuten vor dem Ende den 4:0-Endstand herstellte. Der Nachwuchs des Rekordmeisters startet damit ohne Gegentor und mit vier Treffern in die DFB-Nachwuchsliga.
Lange blieb das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt offen, am Ende setzte sich die Eintracht mit 4:2 durch. Niko Ilicevic brachte die Gäste bereits in der 9. Minute in Führung. Nürnberg antwortete nach der Pause durch den früh eingewechselten Paul Müller, der in der 49. Minute zum 1:1 traf. Danach übernahm Frankfurt wieder die Kontrolle über das Ergebnis. Marcello Bouvier stellte in der 70. Minute auf 2:1. Die endgültige Entscheidung fiel allerdings erst in der Schlussphase. Junior Nhampule traf in der 87. Minute zum 3:1, nur zwei Minuten später erhöhte Pusat Ay auf 4:1. Der Club betrieb in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Cem Halaco noch Ergebniskosmetik. Damit nimmt die Mannschaft von Alexander Meier drei Punkte aus Nürnberg mit und startet erfolgreich in die neue Saison.
______
Hinweis: Die Top-Teams jeder Gruppe, mindestens die ersten zwei und gegebenenfalls auch der Dritte, qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der die Klubs dann die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffen können. Die restlichen Teams spielen eine Rückrunde mit den Aufsteigern aus den Verbandsligen. Hier müssen die Vereine ohne Nachwuchsleistungszentrum den Klassenerhalt schaffen.