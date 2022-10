Bayern gegen Inter Mailand: Bei Amazon Prime könnt ihr live dabei sein Jetzt Amazon Prime buchen und das Spiel am Dienstag live erleben. Und nicht nur das!

Der FC Bayern strahlt in der laufenden Bundesliga-Saison zwar noch nicht ganz die gewohnte Dominanz der vergangenen Jahre aus, in der Champions League könnte es indes kaum besser laufen. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den FC Barcelona aus der Vorwoche steht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bereits vor dem letzten Spiel als Gruppensieger fest. Das heißt aber dennoch nicht, dass die finale Gruppenpartie, die wegen der nahenden WM bereits am 1. November über die Bühne geht, nicht dennoch ein großes Spiel wird.