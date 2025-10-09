Bayern geärgert, Geld gesammelt ‒ FC Schwaig hadert trotz Remis im Benefizspiel

Der FC Schwaig feiert im Benefizspiel gegen den FC Bayern II ein 2:2-Remis. Insgesamt wurden rund 3000 Euro an Spenden gesammelt.

Ein tolles Fußball-Testspiel bekamen die über 650 Zuschauer am Dienstagabend in der Schwaiger NGL-Arena zu sehen: Der heimische FC Sportfreunde Schwaig trennte sich nach unterhaltsamen 90 Minuten mit einem letztlich leistungsgerechten 2:2 (0:1)-Unentschieden vom Regionalligisten FC Bayern München 2.

Schwaigs Trainer Wiggerl Donbeck änderte seine Startelf auf insgesamt fünf Positionen. Tobi Jell bildete zusammen mit Mathias Leiber die Innenverteidigung, Linus Hesch und Philipp Gau verteidigten außen. Vorne stürmte James Timbana, Florian Pflügler war zurück in der ersten Elf.

Vor der Partie hatte der FCS bekanntgegeben, dass er – wie berichtet – die gesamten Eintrittsgelder für den 16-jährigen Elias aus Reichenkirchen spendet, um diesen nach seinem schweren Verkehrsunfall zu unterstützen. Noch bevor die Kasse final abgerechnet ist, steht fest: Rund 3000 Euro werden es unterm Strich.

Bayern-Amateure starten furios ‒ Shootingstar Karl erzielt Führung

Den besseren Start hatten aber die Gäste. FCB-Shootingstar Lennart Karl (5 Bundesligaeinsätze/1 Tor) schickte Artur Degraf steil, dessen Schuss Torwart Maxi Huber parierte. Drei Minuten später war er aber machtlos, als Karl nach Vorarbeit von Degraf aus acht Metern zum 1:0 einschob.

Nun waren die Gastgeber aber hellwach, das Spiel ausgeglichen. Zweimal scheiterte der sehr agile Robert Rohrhirsch an Jannis Bärtl im Tor der Roten. Nach Seitenwechsel drehte Schwaig richtig auf, setzte den Favoriten immer mehr unter Druck und erhielt seine Torchancen.

Ascher und Timbana lassen Sportfreunde jubeln ‒ Degraf kontert nach Karl-Flanke

Kam Raffi Ascher nach einer Hereingabe von Rohrhirsch noch um Zentimeter zu spät, so stand er in der 50. Minute goldrichtig: Nach Vorarbeit von Bilal Ibrahim flankte Timbana punktgenau von der rechten Seite auf Ascher, der die Kugel noch annahm und dann aus fünf Metern zum 1:1 einschob.

Schwaig war nun Herr im eigenen Haus und legte nach. Nur drei Minuten später wehrte ein Bayern-Abwehrspieler eine Flanke von Linus Hesch zu kurz ab und Timbana jagte die Kugel volley aus sechs Metern in die Maschen zur 2:1-Führung des Bayernligisten.

In der 75. Minute fiel der 2:2-Ausgleich. Karl setzte sich rechts durch, seine Flanke wurde abgefälscht, und Artur Degraf drückte die Kugel über die Linie. So blieb es bis zum Abpfiff. Ein Lob hatte sich das Schiedsrichtergespann um Julian Schaub, Dominik Dersein und Gerhard Ferlisch verdient.

„Es war heute eine tolle Atmosphäre im Stadion“

Wiggerl Donbeck, Trainer des FCS

„Es war heute eine tolle Atmosphäre im Stadion“, freute sich Donbeck. „Meine Mannschaft hat über 70 Minuten ein starkes Spiel gemacht und das gegen einen richtig guten Gegner. Wir haben uns sehr gefreut, gegen die Amateure des FC Bayern München zu spielen und ich möchte mich hiermit beim FCB für die unkomplizierte, bodenständige Zusammenarbeit bedanken.“ Einziger Kritikpunkt des Coaches: „Unzufrieden war ich nach den Auswechslungen von Flo Pflügler und Raffi Ascher, weil da die Mannschaft die Bälle nicht mehr gut gehalten hat und deshalb wenig Entlastung schaffen konnte.“