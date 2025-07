Bayern-Coach Seitz adelt Petrovic: „Ich traue ihm auf jeden Fall mehr als Regionalliga zu“

Der TSV Buchbach trifft in der Regionalliga auf die Bayern-Amateure. TSV-Coach Petrovic will bei seinem Ex-Verein etwas Zählbares mitnehmen.

Buchbach – Der TSV Buchbach und Aleksandro Petrovic – das ist einfach eine Erfolgsgeschichte. Seit 2010 ist der 37-Jährige Teil des Vereins. Zunächst als Spieler und seit vorletzter Saison auch als Trainer an der Seitenlinie. In der letzten Spielzeit erreichte die Traumehe ihren vorzeitigen Höhepunkt: Mit einem starken zweiten Platz in der Abschlusstabelle erzielte der TSV sein bestes Regionalliga-Ergebnis der Vereinsgeschichte.

Auch in der neuen Saison könnte es für die Buchbacher hoch hinaus gehen. Gegen die SpVgg Hankofen-Hailing gab es am ersten Spieltag einen Auftakt nach Maß. Der souveräne 3:0-Heimerfolg unterstreicht, dass mit dem TSV Buchbach auch in der neuen Spielzeit zu rechnen ist.

„Fahren nicht mit weißen Fahnen nach München“: Buchbach will die Bayern ärgern

Als Nächstes steht die Partie gegen die U23 des FC Bayern München auf dem Programm. Für Petrovic und seine Mannschaft dürfte dies schöne Erinnerungen wecken: In der letzten Saison gewann Buchbach beide Spiele gegen die Zweitvertretung des Rekordmeisters. Der Trainer rechnet sich auch für das kommende Aufeinandertreffen Chancen aus: „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Aber wir wären ja keine Sportler, wenn wir nicht das Ziel hätten, drei Punkte zu holen. Auch wenn die Bayern auf dem Papier Favorit sind, werden wir den Teufel tun und mit weißen Fahnen nach München fahren.“

Seinen Gegner schätzt der Buchbach-Trainer als „hervorragende Mannschaft mit sehr hoher Qualität“ ein. „Sie sind technisch sehr gut bestückt, sodass sie die fehlende Erfahrung kompensieren können“, meint Petrovic. Verstecken will er sich aber nicht: „Wir müssen den Fokus auf uns legen und uns auf unsere Stärken besinnen.“

„Immer etwas Besonderes“: Petrovic freut sich auf „Homecoming“

Für Coach Petrovic ist das Duell im Grünwalder Stadion „ein Homecoming zu meinem Heimatverein“ Der 37-Jährige stammt aus der Jugend des FC Bayern und hat schon unzählige Spiele im Grünwalder bestritten. „Sowohl für mich, als auch für die Jungs ist es immer etwas Besonderes, in einem so denkwürdigen und historischen Stadion zu spielen“, freut sich der Trainer auf das Duell.

Viel Wertschätzung erfuhr Aleksander Petrovic auch von Holger Seitz, dem Trainer der Bayern-Amateure. Im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern bescheinigt der Bayern II-Coach dem Buchbacher großen Sachverstand: „Er tut dem Fußball einfach gut, weil er diesen ganzen Spielersituationen selbst drin war. Er kennt die Kabine, er weiß, wie sich ein Spieler fühlt. Was sich Aleks in seiner aktiven Zeit angeeignet hat, ist unbezahlbar. Ein Trainer muss wissen, wovon er redet.“

Bayern-Coach Seitz outet sich als Fan: „Traue ihm mehr als Regionalliga zu“:

Seitz sieht seinen Trainerkollegen langfristig im Profibereich: „Ich traue ihm auf jeden Fall mehr als Regionalliga zu und wünsche es ihm auch. Ich denke, dass er schon auf den Notizzetteln einiger Vereine steht.“ Petrovic zeigte sich geschmeichelt: „Wenn ein Trainer wie Holger Seitz so etwas sagt, dann ist das natürlich eine Ehre für mich.“ Trotzdem will er es dem Bayern-Coach nicht leicht machen: „Gleichzeitig spornt es mich natürlich auch an, weiterzumachen und ihm morgen die drei Punkte aus dem Grünwalder zu klauen.“

Den Sprung auf ein höheres Niveau traut ihm nicht nur sein morgiger Gegner zu. Auch Petrovic selbst treibt seine Karriereplanung voran: „Ich habe im Dezember meine A-Lizenz erworben. Die Statuten sehen jetzt eine Sperrfrist von zwei Jahren vor.“ Doch auch die nächsten Schritte hat der 37-Jährige schon geplant: „Ich habe mir vorgenommen, den Fußballlehrer zu machen. Ich informiere mich im Moment darüber, ob sich die Sperrfrist aufhebt, wenn man die Fußballlehrer-Lizenz im Ausland macht.“

Nächster Schritt Profi-Fußball?: „Würde ich gerne machen“

Mit dieser Lizenz stünde ihm die Tür zum Profi-Fußball offen. Doch kann man sich den TSV Buchbach überhaupt noch ohne Aleksandro Petrovic vorstellen? „Im Moment fühle ich mich in meiner jetzigen Situation sehr wohl. Der TSV ist mein Verein. Aber wenn es möglich ist, einen Schritt nach oben zu gehen, würde ich das gerne machen.“

Aktuell liegt der Fokus aber darauf, eine erfolgreiche Saison in der Regionalliga zu spielen. Wie es danach mit dem Buchbacher Urgestein weitergeht, wird die Zukunft zeigen. (ng)