Bayern-Amateure & Kickers feiern Kantersiege - Club gewinnt knapp Samstag - 17. Spieltag: Vilzing holt ein 0:2 gegen Fürth auf +++ Herzschlagfinale im Rosenaustadion

Zum offiziellen Vorrundenende haben der FC Bayern II und die Würzburger Kickers deutliche Heimsiege einfahren können. Während die Bayern-Amateure mit dem 5:1 gegen Aschaffenburg zumindest bis auf Weiteres die Kritiker wieder verstummen lassen können. Die Kickers setzen ihren Lauf auch zuhause gegen Ansbach fort und sind auf Tabellenplatz drei in Lauerposition. Der 1. FC Nürnberg II hat knapp in Hankofen gewonnen und sich damit zum Herbstmeister gekrönt.

Heute, 14:00 Uhr FC Bayern München FC Bayern II Viktoria Aschaffenburg Aschaffenb. 5 1 Abpfiff

Der FC Bayern II hat seine Durststrecke beendet und nach drei sieglosen Partien wieder einen Dreier eingefahren. Nach einer spektakulären ersten Hälfte mit Chancen in Hülle und Fülle auf beiden Seiten schossen die Bayern-Amateure einen 2:0-Vorsprung heraus. Nach der Pause schraubten die Hausherren das Zwischenergebnis auf 3:0. Die Viktoria kam zwar noch zum 3:1, doch das war letztlich nur ein Strohfeuer. Aschaffenburg bleibt tief unten drin im Abstiegssumpf. Heute, 14:00 Uhr FC Würzburger Kickers Würz.Kickers SpVgg Ansbach Ansbach 4 1 Abpfiff

Die Kickers kamen nur schwer in Tritt, obwohl Eliot Muteba in der zehnten Minute mit einem Lattentreffer die Zuschauer erstmals von den Sitzen riss. In Führung gingen in der 24. Minute die Gäste durch einen Treffer von Niklas Seefried. Der FWK hatte aber zügig und sehenswert eine Antwort auf Lager. Muteba traf nach feiner Einzelaktion zum 1:1 (31.). Nach der Halbzeit setzte Jermain Nischalke seinen Lauf fort, nachdem er im Pokal gegen Aschaffenburg dreifach getroffen hatte, und dreht die Partie zugunsten der Hausherren (50.). Muteba krönte zehn Minuten später seine Leistung und erhöhte für die Rothosen auf 3:1 (60.). Drei Minuten vor dem Ende machte Philipp Ochs dann vor 1.657 Zuschauern am Dallenberg den Deckel drauf.