Ligabericht
– Foto: Frank Scheuring
Bayern-Amateure & Kickers feiern Kantersiege - Club gewinnt knapp
Samstag - 17. Spieltag: Vilzing holt ein 0:2 gegen Fürth auf +++ Herzschlagfinale im Rosenaustadion
Zum offiziellen Vorrundenende haben der FC Bayern II und die Würzburger Kickers deutliche Heimsiege einfahren können. Während die Bayern-Amateure mit dem 5:1 gegen Aschaffenburg zumindest bis auf Weiteres die Kritiker wieder verstummen lassen können. Die Kickers setzen ihren Lauf auch zuhause gegen Ansbach fort und sind auf Tabellenplatz drei in Lauerposition. Der 1. FC Nürnberg II hat knapp in Hankofen gewonnen und sich damit zum Herbstmeister gekrönt.
Der FC Bayern II hat seine Durststrecke beendet und nach drei sieglosen Partien wieder einen Dreier eingefahren. Nach einer spektakulären ersten Hälfte mit Chancen in Hülle und Fülle auf beiden Seiten schossen die Bayern-Amateure einen 2:0-Vorsprung heraus. Nach der Pause schraubten die Hausherren das Zwischenergebnis auf 3:0. Die Viktoria kam zwar noch zum 3:1, doch das war letztlich nur ein Strohfeuer. Aschaffenburg bleibt tief unten drin im Abstiegssumpf.
Die Kickers kamen nur schwer in Tritt, obwohl Eliot Muteba in der zehnten Minute mit einem Lattentreffer die Zuschauer erstmals von den Sitzen riss. In Führung gingen in der 24. Minute die Gäste durch einen Treffer von Niklas Seefried. Der FWK hatte aber zügig und sehenswert eine Antwort auf Lager. Muteba traf nach feiner Einzelaktion zum 1:1 (31.). Nach der Halbzeit setzte Jermain Nischalke seinen Lauf fort, nachdem er im Pokal gegen Aschaffenburg dreifach getroffen hatte, und dreht die Partie zugunsten der Hausherren (50.). Muteba krönte zehn Minuten später seine Leistung und erhöhte für die Rothosen auf 3:1 (60.). Drei Minuten vor dem Ende machte Philipp Ochs dann vor 1.657 Zuschauern am Dallenberg den Deckel drauf.
Der FC Memmingen sammelt wie ein Hamster weiter Punkt für Punkt für den Klassenerhalt ein. Durch das 1:1 gegen die Bundesliga-Reserve aus Augsburg haben die Memmingen nach der Vorrunde 25 Zähler auf dem Konto und sind damit absolut im Soll.
Was für eine Schlussphase im Rosenaustadion! Erst traf Daniel Gerstmayer in der 89. Minute für die Gäste aus Illertissen zum 1:2. Doch der Tabellenletzte bewies Moral und kam tatsächlich noch zum Ausgleich. Daniel Luburic traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 (90.+4). Bereits das sechste Remis für die "Schwabenritter", die sich zwar über einen gefühlten Sieg freuen dürfen, aber doch nicht so recht vom Fleck kommen.