Bayern-Amateure: Überragende Bedingungen & Weltklasse-Eishockey

Die Bayern-Amateure haben wieder deutschen Boden unter den Füßen. Nach einem zehntägigen Trainingslager in Südkalifornien (USA) ist die Profireserve des Rekordmeisters am Mittwoch nach München zurückgekehrt - mit vielen positiven Eindrücken im Gepäck.

"Wir haben Schritte nach vorne gemacht. In den vergangenen Tagen haben wir speziell die Schwerpunkte in der Rückwärtsbewegung aufgearbeitet. Da hatten wir in der ersten Jahreshälfte Probleme. Diese Zeit hier hat uns definitiv geholfen. Ich bin auch dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten gegen LAFC zu testen. Alles in allem war es für unsere jungen Spieler eine sehr gute Möglichkeit sich weiterzuentwickeln", zog Cheftrainer Holger Seitz ein sehr zufriedenes Fazit über die zehn Tage an der amerikanischen Pazifiküste. Neben knackigen Trainingseinheiten kam freilich auch das Rahmenprogramm nicht zu kurz. Unter anderem besuchte der FCB-Tross das NHL-Spiel der Anaheim Ducks gegen die Los Angeles Kings. Die NHL gilt als die beste Eishockeyliga der Welt.

Sportliches Highlight - und zugleich der Abschluss des Trainingslagers - war freilich das Testspiel gegen den Los Angeles FC aus der Major League Soccer (MLS). Beim LAFC stehen zum Beispiel die Topstars Heung-Min Son (zuletzt Tottenham Hotspurs) und Hugo Lloris (ehemaliger französicher Nationalkeeper) unter Vertrag. Die Partie wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit im 22.000 Zuschauer fassenden Schmuckkästchen BMO-Stadion ausgetragen.



