Bayern-Amateure mit Ausrufezeichen - Darmstadt besiegt Viktoria 4:1

Die Bayern-Amateure konnten in Ersingen vor einer stattliche Kulisse ein Ausrufezeichen setzten und besiegten Zweitliga-Absteiger SSV Ulm 1846 knapp mit 2:1. Bajung Darboe und Gibson Adu brachten die Münchner nach einer torlosen ersten Hälfte mit 2:0 in Führung. Den Spatzen aus Ulm gelang nur noch der Anschlusstreffer. "Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben die Chancen, die sich ergeben haben, eiskalt genutzt. Das ist eine Qualität. Alles in allem war es ein super Test, der uns aufgezeigt hat, woran wir noch arbeiten müssen. Die Bereitschaft war da, aber in zwei Wochen müssen wir weiter sein", analysierte FCB-Coach Holger Seitz im Anschluss an die Partie.

Sein Gegenüber Robert Lechleiter war ebenfalls nicht unzufrieden: "In der Vorbereitung hänge ich das Ergebnis nicht zu hoch, was die Mannschaft nach vorne gezeigt hat, hat mir sehr gut gefallen."