Bayerischer Vizemeister: FC Fürstenfeldbruck verliert Finale gegen Dauersieger

Was den Ü60-Fußballern des FC Fürstenfeldbruck zuletzt mit den Oldies des TSV Alling gelang, blieb der Brucker Ü40 knapp verwehrt: der Gewinn der bayerischen Meisterschaft. Im Finale unterlagen die Kreisstädter dem favorisierten 1. FC Nürnberg und mussten sich mit dem Vizetitel begnügen.
Nach einem umkämpften 1:1 zum Auftakt gegen die SF Kondrau gewann der FCF gegen den FC Gerolzhofen mit 2:1. Ein weiterer 2:1-Erfolg gegen die Victoria Seniors brachte den Gruppensieg und den Einzug ins Finale. Dort wartete mit Serienmeister Nürnberg eine Herkulesaufgabe. Auch ein 0:2-Rückstand brach die Moral der Brucker nicht. Im zweiten Durchgang belohnte Dominik Dierich den Sturmlauf mit dem Anschlusstreffer. In einer dramatischen Schlussphase drängte der FCF den Favoriten tief in dessen Hälfte, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.
Damit machten erneut die drei großen Namen die vorderen Plätze unter sich aus. Nürnberg verteidigte den Titel vor dem FC Fürstenfeldbruck, und dem FC Bayern München. (Dieter Metzler)