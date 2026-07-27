Bayerischer Vizemeister: FC Fürstenfeldbruck verliert Finale gegen Dauersieger Brucker lassen den FC Bayern hinter sich von Dieter Metzler · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Erst kurz vor ihrem Ziel wurden die Brucker Oldies gestoppt. – Foto: FC Fürstenfeldbruck

Die Ü40-Fußballer des FC Fürstenfeldbruck sind bayerischer Vizemeister geworden. Mal wieder war nur der 1. FC Nürberg eine Nummer zu groß.