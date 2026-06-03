Bayerischer Totopokal: 3. Qualirunde ausgelost 28 Bayern- und Landesligisten kämpfen am Wochenende 4./5. Juli um die letzten Startplätze in der ersten Hauptrunde von PM / fw · Heute, 10:48 Uhr · 0 Leser

In der Nordoberpfalz kreuzen die Lokalrivalen SC Luhe-Wildenau und SpVgg SV Weiden die (Pokal-)Klingen. – Foto: Werner Franken

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Der Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die Paarungen für die 3. Toto-Pokal-Qualifikationsrunde der Bayern- und Landesligisten ausgelost. Aus dem Topf der insgesamt noch 38 verbliebenen Mannschaften wurden unter regionalen Gesichtspunkten 14 Partien gezogen. Dabei kamen einige interessante Paarungen und Derbys zustande. Unter anderem kommt es zum Bamberger Stadtderby zwischen der DJK Don Bosco und dem FC Eintracht. In der Nordoberpfalz steigt das Lokalderby SC Luhe-Wildenau gegen SpVgg SV Weiden. Zehn Teams dürfen sich freuen: Sie erhielten ein Freilos und sind damit bereits für die 1. BFV-Hauptrunde des Toto-Pokal-Wettbewerbs der Saison 2026/27 qualifiziert.

Die Duelle der 3. Qualifikationsrunde werden am Wochenende des 4. und 5. Juli ausgespielt. Die genauen Terminierungen erfolgen nach Rücksprache mit den beteiligten Vereinen und werden im Laufe der kommenden Woche bekanntgegeben. Ebenfalls bereits mit dabei sind in der 1. BFV-Hauptrunde des Toto-Pokal-Wettbewerbs, die am Freitag, den 10. Juli in der Spielbank Bad Kötzting ausgelost wird, die bayerischen Dritt- und Regionalligisten der Saison 2024/25 (keine zweiten Mannschaften) sowie die 22 Kreispokal-Sieger 2026.



