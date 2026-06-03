Bayerischer Totopokal: 3. Qualirunde ausgelost

Der Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die Paarungen für die 3. Toto-Pokal-Qualifikationsrunde der Bayern- und Landesligisten ausgelost. Aus dem Topf der insgesamt noch 38 verbliebenen Mannschaften wurden unter regionalen Gesichtspunkten 14 Partien gezogen. Dabei kamen einige interessante Paarungen und Derbys zustande. Unter anderem kommt es zum Bamberger Stadtderby zwischen der DJK Don Bosco und dem FC Eintracht. In der Nordoberpfalz steigt das Lokalderby SC Luhe-Wildenau gegen SpVgg SV Weiden. Zehn Teams dürfen sich freuen: Sie erhielten ein Freilos und sind damit bereits für die 1. BFV-Hauptrunde des Toto-Pokal-Wettbewerbs der Saison 2026/27 qualifiziert.
Die Duelle der 3. Qualifikationsrunde werden am Wochenende des 4. und 5. Juli ausgespielt. Die genauen Terminierungen erfolgen nach Rücksprache mit den beteiligten Vereinen und werden im Laufe der kommenden Woche bekanntgegeben. Ebenfalls bereits mit dabei sind in der 1. BFV-Hauptrunde des Toto-Pokal-Wettbewerbs, die am Freitag, den 10. Juli in der Spielbank Bad Kötzting ausgelost wird, die bayerischen Dritt- und Regionalligisten der Saison 2024/25 (keine zweiten Mannschaften) sowie die 22 Kreispokal-Sieger 2026.
TSV Aindling – TSV Landsberg
VfB Durach – TSV Kottern
TSV Schwabmünchen – FC Pipinsried
Kirchheimer SC – SV Heimstetten
TSV 1880 Wasserburg – SV Erlbach
SV Manching – FC Gundelfingen
FC Dingolfing – FC Sportfreunde Schwaig
FC Garmisch-Partenkirchen – FC Ismaning
SC Luhe-Wildenau – SpVgg SV Weiden
SV Buckenhofen – TSV Neudrossenfeld
ASV Neumarkt – SV Fortuna Regensburg
DJK Don Bosco Bamberg – FC Eintracht Bamberg
TSV Kornburg – SC Eltersdorf
FC Lichtenfels – FC Coburg
Folgende zehn Mannschaften erhalten ein Freilos: SV Aubing München, TSV Großbardorf, TSV 1860 Rosenheim, DJK Ammerthal, TSV Abtswind, TSV Seebach, SV Unterreichenbach, SpVgg Lam, TSV Neuendettelsau, SV Alemannia Haibach