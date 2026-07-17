Bayerischer Toto-Pokal: Kreisklassist Alling empfängt Regionalligist Wacker Burghausen

Schon beim Zugspitz-Finale träumten die Fans des TSV Alling offensichtlich von Größerem: Doch für den EInzug in den DFB-Pokal müsste der TSV erst den bayerischen Totopokal gewinnen. – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Alling trifft am Samstag in der ersten Hauptrunde des bayerischen Pokals auf den FC Wacker Burghausen – eine Premiere für den Kreisklassisten.

Der TSV Alling steht vor einem der größten Spiele seiner Vereinsgeschichte. In der ersten Hauptrunde des bayerischen Pokalwettbewerbs empfängt der Kreisklassist am Samstag um 16 Uhr den Regionalligisten FC Wacker Burghausen. Durch den 2:0-Sieg im Zugspitzfinale gegen den SV Ascholding/Thanning Anfang Mai hatte sich der TSV erstmals in seiner 97-jährigen Vereinsgeschichte für die erste Hauptrunde auf bayerischer Ebene qualifiziert.

Allings Abteilungsleiter Thomas Kiffer war am vergangenen Freitag eigens nach Bad Kötzting gereist, um bei der Auslosung dabei zu sein. Als der TSV als siebter Kreispokalsieger gezogen wurde, waren 1860 München, Unterhaching, Jahn Regensburg, Ingolstadt, Bayreuth und die Würzburger Kickers bereits vergeben. „So gesehen war für uns der Traditionsverein FC Wacker Burghausen ein Wunschkandidat“, berichtete Kiffer.

Zur Auswahl gestanden hätten außerdem noch Schwaben Augsburg, der TSV Landsberg und der FC Memmingen. Besonders begehrt bei den Amateurvereinen waren natürlich die Münchner Löwen. Insgesamt stehen 64 Mannschaften in der ersten Hauptrunde. Dazu zählen 22 Kreispokalsieger, die Regionalligisten der Saison 2024/25 und 24 Teams aus der Qualifikation der Bayern- und Landesligisten. Komplettiert wird das Feld durch die letztjährigen Drittligisten TSV 1860 München, FC Ingolstadt, SSV Jahn Regensburg und FC Schweinfurt.

Leichte Kritik übte Kiffer an der kurzfristigen Ansetzung der Spiele – und damit stand er nicht allein. Nur eine Woche blieb den Amateurvereinen, um ihr fußballerisches Highlight zu organisieren. Kiffer nahm bereits Kontakt mit Burghausens Abteilungsleiter, Teammanager und Fanbeauftragtem auf, ebenso mit Allings Bürgermeister und der Polizei.

Aus Burghausen kam die Rückmeldung, dass Alling wohl nicht mit einem allzu großen Fan-Ansturm rechnen müsse. „Unser Organisationsteam, das auch das Kreispokalfinale bestens vorbereitet und durchgeführt hat, hat sich bereits am Samstag zusammengesetzt“, sagte Kiffer. Er selbst holte sich im Vorfeld auch Rat bei Geiselbullach und Moorenweis. Beide Vereine hatten in diesem Jahr die Münchner Löwen zu Gast und konnten Tipps geben. Zudem muss für den Bayerischen Fußball-Verband ein umfangreicher Fragebogen ausgefüllt werden.

Personell hat der TSV keine größeren Sorgen. Spielertrainer Sebastian Kiffer kommt nach Angaben des Abteilungsleiters rechtzeitig vor dem „Spiel des Jahres“ aus dem Urlaub zurück. Bevorzugt zum Einsatz kommen sollen jene Spieler, die bereits das Kreispokalfinale bestritten haben.

Der TSV hofft nun auf eine packende Pokal-Atmosphäre. „Wir hoffen, dass sich viele fußballbegeisterte Besucher in Alling blicken lassen, um einmal einen Traditionsverein wie Wacker Burghausen zu sehen, den man in unserer Region nicht alle Tage zu Gesicht bekommt“, sagt Kiffer. Schön wäre es aus Sicht des Vereins, wenn 400 bis 500 Zuschauer kämen. (Dieter Metzler)