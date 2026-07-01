Bayerische Trainer fordern Nagelsmann-Rauswurf: „Verzockt" WM-Aus gegen Paraguay von Thomas Leichsenring · Heute, 09:12 Uhr · 0 Leser

Florian Beutlhauser. – Foto: FuPa

Sechs Fußballtrainer aus dem Landkreis Dachau rechnen nach dem deutschen WM-Aus mit Bundestrainer Julian Nagelsmann ab und äußern Kritik.

Florian Beutlhauser, TSV Eintracht Karlsfeld: „Ich hoffe, dass wir bald einen neuen Bundestrainer haben, Jürgen Klopp zum Beispiel oder Christian Streich. Oder vielleicht sollten wir auch über Trainer wie Guardiola nachdenken, es muss nicht immer ein Deutscher sein. Nagelsmann hat sich verzockt, was er taktisch macht, ist zu kompliziert. Wir brauchen einfacheren Fußball mit Viererkette und offensiven Außenverteidigern. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, ob unsere Nationalspieler es nicht besser können.“ Tim Görlitz, SC Vierkirchen: „Das ist schon sehr enttäuschend, dass wir gegen eine so kleine Nation wie Paraguay ausgeschieden sind. Aber wir sind verdient ausgeschieden. Nagelsmann hat Spieler auf Positionen spielen lassen, die sie aus ihrem Verein nicht gewohnt sind. Das hat zur Verunsicherung beigetragen. Jürgen Klopp bringt alles mit, was ein Bundestrainer braucht, er ist psychologisch und kommunikativ auf einem ganz anderen Level. Er stellt die Mannschaft in den Mittelpunkt. Das ist das, was wir jetzt brauchen.“

TSV Bergkirchen-Trainer Zacherl ist sehr enttäuscht vom Auftritt der deutschen Mannschaft Matthias Koston, ASV Dachau: „Natürlich war die Leistung der Mannschaft unter dem Durchschnitt, was die Spieler leisten können. Aber einige Spieler haben nicht fit gewirkt, viele in der Mannschaft hatten nicht die Form, die für so ein wichtiges Turnier notwendig gewesen wäre. Das war für mich der Hauptgrund. Und vielleicht sind wir am Ende des Tages auch nicht besser. In keinem der vier Spiele ist die Mannschaft wirklich dominant aufgetreten, sie war nicht in der Lage, genug herausragende Torchancen herauszuspielen. Simon Zacherl, TSV Bergkirchen: „Es ist natürlich sehr enttäuschend, wenn eine Fußballnation wie Deutschland gegen Paraguay ausscheidet. Es ist einfach nicht gelungen, trotz der Spieler mit Qualität, die zur Verfügung stehen, als Mannschaft aufzutreten. Nagelsmann ist schon sehr von sich überzeugt. Es sollte aber die Mannschaft im Mittelpunkt stehen und nicht der Trainer. Schließlich sind es die Spieler, die die Spiele spielen müssen. Als mögliche Bundestrainer gibt es in meinen Augen viele Kandidaten.“