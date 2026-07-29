Bayerische Talentschmiede für die Zukunft – Dantes grunderneuerter Kader

Aristide Hentcho wird in dieser Saison wohl eine tragende Rolle bei den kleinen Bayern übernehmen. – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur

Auf die von Erfolg geprägte Ära des Holger Seitz folgt mit Dante ein alter Bekannter der Roten. Seine neue Mannschaft ist in weiten Teilen erneuert.

Dass sich eine zweite Mannschaft kontinuierlich anpasst, stellt selbstverständlich kein Novum dar. Doch trotzdem ist die Neustrukturierung der kleinen Bayern besonders. Am vergangenen Samstag standen bei der 0:1-Niederlage gegen den SC Eltersdorf lediglich sechs Stammspieler aus der vergangenen Spielzeit im 20-köpfigen Kader.

„Dante Bonfim Costa Santos“ – der Name allein versprüht wahrlich brasilianische Lebensfreude. Nach dem Ende der Amtszeit von Holger Seitz herrscht in der Saison 2026/27 mehr „Samba“ in der bayerischen Kabine. Doch nicht nur auf der Kommandobrücke gibt es Veränderungen. Auch auf dem Rasen des Grünwalder Stadions läuft nun eine umgekrempelte Mannschaft auf.

Für den Kasten ist weiterhin Jannis Bärtl zuständig. Der aus dem Boden sprießende Abwehrriegel besteht zum Großteil aus blutjungen Newcomern. Zum einen ist das Luis Schäfer, der bereits spärlich in der Vorsaison zum Einsatz kam. Für seine beiden Kollegen hatte das Premierenspiel eine persönliche Note: Sowohl Rayan Moumoun i als auch Roko Mijatovic debütierten erstmals in der Regionalliga – bislang kannten sie nur die U19-Bundesliga.

Bei den ganzen unbekannten Gesichtern auf dem Rasen ist das Abbild des brasilianischen Gute-Laune-Trainers an der Seitenlinie eine willkommene Abwechslung: Dante begann seine Trainer-Karriere im Grünwalder Stadion. – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur / FuPa

Die Rolle des Abwehrbosses und Bindegliedes zwischen Defensiv- und Mittelfeldreihe trägt weiterhin Kapitän Benno Schmitz. Vor ihm übernimmt vermutlich Mittelfeld-Chef Mudaser Sadat die Kontrolle über die bayerische Zentrale. Die weiteren Positionen sind nur schwierig zu beziffern. In seinem System ermöglicht Dante den Spielern viel Bewegungsfreiheit.

U19-Top-Scorer rückt in die Regionalliga-Mannschaft

Doch in der gewohnten Position des Mittelstürmers geht am Torschützenkönig der vergangenen Saison der Regionalliga Bayern kein Weg vorbei: Anton Heinz ist auch in Zukunft der Mann für die Tore. Zusammen mit Michael Scott und Artur Degraf bleiben somit drei weitere Akteure aus dem letzten Jahr erhalten. Die restlichen beiden Positionen gehören dann aber zwei Akteuren, die eher noch unter dem Radar laufen.

Yil Gashi wird dem ein oder anderen Hardcore-Fan sicher bekannt vorkommen. Vier Kurzeinsätze sprangen bei Holger Seitz heraus – in der U19-Bundesliga avancierte er zum Top-Scorer. Das Ensemble der Reserve-Mannschaft wird durch Aristide Hentcho komplettiert. Ihm wurden in der vergangenen Saison knapp 100 Regionalliga-Minuten zuteil. In dieser Saison wird er wohl wöchentlich zu seinen Einsätzen kommen.

Neuzugang aus Prag und ein Bundesliga-Debütant – Bayern II verstärkt sich weiter

Eine tragende Rolle im offensiven Mittelfeld könnte zeitnah Matouš Srb ereilen. Der tschechische Neuzugang von Slavia Prag stößt zu den kleinen Bayern hinzu. Ob das auch für Erblin Osmani gilt, wird abzuwarten sein. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler durfte in der vergangenen Saison sogar sein Profi-Debüt in der Bundesliga feiern.

Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr SV Wacker Burghausen SV Wacker FC Bayern München FC Bayern II 19:00 PUSH

An der Säbener Straße zählt man also auf sein Talent. Trotzdem bleibt Osmani vorerst aus Dantes Plänen außen vor, weil er für die U19-Mannschaft eingeplant ist. Angesichts des dürftigen Saisonstarts könnten seine Fähigkeiten aber sicherlich auch den Amateuren zugutekommen. Um den schwachen Saisonstart vergessen zu machen, müssen die Bayern am Freitag eine Reaktion zeigen. In Burghausen wartet der furios gestartete Wacker – das 4:0 in der Premiere gegen Ansbach wird auch den Bayern zu denken geben. (mh)