Bayerische Meisterschaften der U17, U15 und U13 ausgelost Für die Turniere in Weiden, Würzburg und Arnstorf stehen die Gruppeneinteilungen fest

Foto: Fabian Frühwirth/BFV

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat im Vorfeld des Münchner Kreistags in der Sportschule Oberhaching die Vorrundengruppen für die Bayerischen Hallenmeisterschaften der U13-, U15- und U17-Junioren ausgelost. Die Lose zog Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann.

Die Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Junioren findet am Samstag, den 7. Februar 2026 ab 11 Uhr in der Mehrzweckhalle Weiden (Am langen Steg 17, 92637 Weiden) statt. Der Sieger qualifiziert sich für die Süddeutsche Meisterschaft am 8. März in Ehningen. Dort geht es um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft (20. bis 22. März 2026) in Duisburg.







Das Landesfinale der U15-Junioren geht am Samstag, den 21. Februar 2026 in der Würzburger tectake Arena (Stettiner Straße 1, 97072 Würzburg) über die Bühne. Das Eröffnungsspiel wird ebenfalls um 11 Uhr angepfiffen. Auch hier geht es um die Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaft am 8. März in Ehningen, wo das Ticket für die Deutsche Meisterschaft (20. bis 22. März 2026) in Duisburg ausgespielt wird. Der oberbayerische Landesfinal-Teilnehmer wird am Samstag, den 7. Februar 2026 ab 10 Uhr im Sportzentrum Unterföhring (Jahnstraße 5, 85774 Unterföhring) ermittelt.





