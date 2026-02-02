Foto: Fabian Frühwirth/BFV
Bayerische Meisterschaften der U17, U15 und U13 ausgelost
Für die Turniere in Weiden, Würzburg und Arnstorf stehen die Gruppeneinteilungen fest
von PM BFV · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat im Vorfeld des Münchner Kreistags in der Sportschule Oberhaching die Vorrundengruppen für die Bayerischen Hallenmeisterschaften der U13-, U15- und U17-Junioren ausgelost. Die Lose zog Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann.
Die Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Junioren findet am Samstag, den 7. Februar 2026 ab 11 Uhr in der Mehrzweckhalle Weiden (Am langen Steg 17, 92637 Weiden) statt. Der Sieger qualifiziert sich für die Süddeutsche Meisterschaft am 8. März in Ehningen. Dort geht es um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft (20. bis 22. März 2026) in Duisburg.
Das Landesfinale der U15-Junioren geht am Samstag, den 21. Februar 2026 in der Würzburger tectake Arena (Stettiner Straße 1, 97072 Würzburg) über die Bühne. Das Eröffnungsspiel wird ebenfalls um 11 Uhr angepfiffen. Auch hier geht es um die Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaft am 8. März in Ehningen, wo das Ticket für die Deutsche Meisterschaft (20. bis 22. März 2026) in Duisburg ausgespielt wird. Der oberbayerische Landesfinal-Teilnehmer wird am Samstag, den 7. Februar 2026 ab 10 Uhr im Sportzentrum Unterföhring (Jahnstraße 5, 85774 Unterföhring) ermittelt.
Das Landesfinale der U13-Junioren wird eine Woche später am Samstag, den 28. Februar 2026 in der Sporthalle Realschule Arnstorf (Eggenfeldener Straße 43, 94424 Arnstorf) ausgespielt. Auch hier rollt der Ball ab 11 Uhr. Der oberfränkische Bezirkssieger wird am Sonntag, den 8. Februar 2026 ab 10.30 Uhr in der Bayernhalle Bad Rodach (Am Stiegelein 16, 96476 Bad Rodach) ermittelt. Offen ist zudem der Teilnehmer aus Oberbayern. Die Bezirks-Meisterschaft in der Sporthalle BSA Nord-West in Ingolstadt musste nach der Gruppenphase wegen eines Wasserschadens abgebrochen werden und wird mit den bereits qualifizierten Viertelfinalisten voraussichtlich am Wochenende 14./15. Februar fortgesetzt.Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Junioren
Gruppe A
- SV Raigering (Vizemeister Oberpfalz, Landesliga Nord)
- TSV Großbardorf (Vizemeister Unterfranken, Landesliga Nord)
- ASV Cham (Sieger Oberpfalz, Landesliga Süd)
- TSV 1861 Nördlingen (Vizemeister Bezirk Schwaben, Landesliga Süd)
- SpVgg Bayern Hof (Sieger Oberfranken, Landesliga Nord)
Gruppe B
- JFG Würzburg-Nord (Sieger Unterfranken, Bezirksoberliga)
- SpVgg Landshut (Sieger Niederbayern, Landesliga Süd)
- JFG Wendelsteiner Fußball (Sieger Mittelfranken, Landesliga Nord)
- SV Heimstetten (Sieger Oberbayern, Landesliga Süd)
- FC Memmingen (Sieger Schwaben, U17-DFB-Nachwuchsliga)
Bayerische Hallenmeisterschaft der U15-Junioren
Gruppe A
- FC Augsburg (Regionalliga Bayern)
- Bezirkssieger Oberbayern (Bezirksmeisterschaft am 7. Februar 2026 im Sportzentrum Unterföhring)
- SSV Jahn Regensburg (Regionalliga Bayern)
- FC Stätzling (Sieger Schwaben, Bayernliga West)
- ASV Cham (Sieger Oberpfalz, Bayernliga Ost)
Gruppe B
- FC Ingolstadt 04 (Regionalliga Bayern)
- SpVgg Bayreuth (Sieger Oberfranken, Bayernliga Nord)
- SpVgg GW Deggendorf (Sieger Niederbayern, Bayernliga-Aufstiegsrunde)
- FC Würzburger Kickers (Sieger Unterfranken, Regionalliga Bayern)
- SpVgg Mögeldorf (Sieger Mittelfranken, Bezirksoberliga)
Bayerische Hallenmeisterschaft der U13-Junioren
Gruppe A
- (SG) TV 21 Büchenbach (Sieger Mittelfranken, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren West)
- Würzburger FV (Sieger Unterfranken, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren Nord)
- TSV 1874 Kottern (Sieger Schwaben, Bezirksoberliga)
- FC Augsburg (Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleitungszentren)
- 1. FC Nürnberg (Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren)
Gruppe B
- SpVgg Landshut (Sieger Niederbayern, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren Ost)
- SC Sinzing (Sieger Oberpfalz, Kreisliga)
- Bezirkssieger Oberbayern (Bezirksmeisterschaft nach Wasserschaden abgebrochen, neuer Termin folgt)
- Bezirkssieger Oberfranken (Bezirksmeisterschaft am 8. Februar 2026 in der Bayernhalle Bad Rodach)
- SSV Jahn Regensburg (Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren)
Alle drei Titelverteidiger mit dabei
An den Start gehen in allen drei Altersklassen jeweils zehn Mannschaften: Bei den U17-Junioren die sieben Bezirkssieger sowie die drei Zweitplatzierten der Bezirksmeisterschaften aus der Oberpfalz, Unterfranken und Schwaben, bei den U15-Junioren die sieben Bezirkssieger sowie die Nachwuchsleistungszentren-Teams des SSV Jahn Regensburg, des FC Augsburg und des FC Ingolstadt 04. Bei den U13-Junioren die sieben Bezirkssieger sowie die Teams des 1. FC Nürnberg, des FC Augsburg und des SSV Jahn Regensburg aus der Förderliga der Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren.
In allen drei Altersklassen ist der amtierende Titelverteidiger am Start: der FC Memmingen (U17-Junioren), der FC Würzburger Kickers (U15-Junioren) und der FC Augsburg (U13-Junioren).