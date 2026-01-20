„Bayerische“: Knifflige Gruppe für die Raigeringer U19

Dabei wurden die A-Junioren des SV Raigering der Gruppe B zugelost – definitiv keine leichte Gruppe. Die Truppe von Coach Sükrü Atas bekommt es unter anderem mit dem oberbayerischen Hallenmeister SV Waldeck-Obermenzing zu tun, der draußen in der Bayernliga unterwegs ist. Auch die beiden niederbayerischen Vertreter aus Hauzenberg und Ergoldig sind Gruppengegner des SVR. Dazu kommt mit der DJK Don Bosco Bamberg ein Ligakonkurrent aus der Landesliga Nord. Das erste Match bestreitet Raigering um 12.15 Uhr gegen Obermenzing. Die jeweils zwei besten Mannschaften der beiden Fünfergruppen stoßen ins Halbfinale vor.



„Es sind zehn Top-Teams am Start, denen auf dem Hallenparkett allen der große Wurf zuzutrauen ist. (...) Auch der SV Raigering – Finalist von 2023 – fährt bestimmt nicht nach Speichersdorf, weil es dort so schön ist. Es ist für alle Spieler der letzte Schritt zu einem großen Titel“, sagte Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann bei der Auslosung. Vor drei Jahren schafften es die Raigeringer unter Trainer Konstantin Beck bis ins Endspiel der Bayerischen, wo sie dem FC Memmingen knapp mit 2:3 unterlagen. Als Turnierausrichter zeichnet der TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf verantwortlich. Der Sieger des U19-Landesfinals darf sich nicht nur über den Titel freuen, sondern qualifiziert sich auch für die Süddeutsche Meisterschaft am 7. März in Ehningen (Baden-Württemberg).





Gruppe A: (SG) Dreiberg Kickers (Meister Unterfranken, Bezirksoberliga), SGV Nürnberg-Fürth (Meister Mittelfranken, Landesliga), JFG GW Frankenwald (Vizemeister Oberfranken, Landesliga), JFG Oberes Günztal (Meister Schwaben, Kreisliga), SpVgg Mögeldorf (Vizemeister Mittelfranken, Bayernliga)



Gruppe B: SV Waldeck-Obermenzing (Meister Oberbayern, Bayernliga), FC Sturm Hauzenberg (Vizemeister Niederbayern, Bezirksoberliga), FC Ergolding (Meister Niederbayern, Bezirksoberliga), SV Raigering (Meister Oberpfalz, Landesliga), DJK Don Bosco Bamberg (Meister Oberfranken, Landesliga)





Zum ausführlichen Turnierplan...