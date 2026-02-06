„Bayerische“ in Weiden: Das haben Chams und Raigerings U17 vor Zwei Oberpfälzer Nachwuchsteams messen sich am Samstag quasi vor der eigenen Haustüre mit den besten Hallenmannschaften Bayerns von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die U17 des ASV Cham war schon letztes Jahr bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft zugegen. – Foto: Robert Geisler

Zum Ende der Hallensaison sieht die Oberpfalz nochmal ein echtes Highlight. Die Mehrzweckhalle in Weiden ist am morgigen Samstag (Beginn: 11 Uhr) nämlich Schauplatz der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U17-Junioren. Ausgerichtet wird das Event von der SpVgg SV Weiden. Zehn Nachwuchsmannschaften – die sieben Bezirksmeister sowie drei Vizemeister – kämpfen um die bayerische Hallenkrone. Die Oberpfälzer Farben werden vom ASV Cham und vom SV Raigering vertreten. FuPa hat sich vorab bei den beiden Cheftrainern über Ziele und Erwartungen unterhalten.

In einem Herzschlagfinale war es am Ende der ASV Cham, der sich zuletzt zum Oberpfälzer Hallenmeister kürte. „Der Titel des Bezirksmeisters hat natürlich Selbstvertrauen gegeben. Was uns als Trainerteam besonders stolz macht, ist die Geschlossenheit der Truppe: Die Jungs fungieren als echte Einheit“, stellt der Chamer Trainer Wadim Panow-Groß heraus. Auf den morgigen Samstag fiebert man im ASV-Lager schon länger hin: „Die Vorfreude innerhalb der Mannschaft ist riesig. Die Bayerische Hallenmeisterschaft bringt ein sehr hohes Niveau mit sich und wir freuen uns darauf, uns dort mit den besten Teams messen zu können“, so Panow-Groß, der weiß: „In der Halle sind Konzentration und Tagesform oft die entscheidenden Faktoren, um erfolgreich zu sein.“



„Outdoor“ sind die Chamer aktuell Tabellenfünfter der Landesliga Süd, könnten in der langen Frühjahrsrunde durchaus noch ein Wörtchen im Meisterschaftskampf mitreden. An der Bayerischen Hallenmeisterschaft nahm die U17 des ASV bereits letztes Jahr teil. Seinerzeit blieb die Truppe ohne Sieg und wurde Gruppenletzter. Im Vergleich dazu will der Coach nun Fortschritte sehen: „Da ein Großteil der Mannschaft und auch wir als Trainerteam bereits letztes Jahr gemeinsam bei der Bayerischen dabei waren, wissen wir, was auf uns zukommt. Diese Erfahrungen wollen wir dieses Jahr einfließen lassen. Unser Ziel ist es, aus dem Vorjahr zu lernen und zu versuchen, uns im Vergleich dazu zu steigern. Wir wollen mutig auftreten, die Fehlerquote gering halten und dann schauen, wo wir am Ende im Klassement landen. Die Jungs wollen zeigen, dass sie spielerisch und mental einen Schritt nach vorne gemacht haben“, erklärt Panow-Groß. Man werde versuchen, eine gute Balance zwischen Spielfreude und defensiver Stabilität aufs Feld zu bringen.





Dem SV Raigering gebührt derweil die Ehre, das erste Spiel des Tages zu bestreiten. Dabei treffen die Nachwuchs-Panduren auf Bayern Hof. Auch das Duell mit Cham gibt es bereits in der Vorrunde. „Wir reisen voller Vorfreude nach Weiden. Wir sind dankbar, dabei sein zu können und haben richtig Lust darauf, den SV Raigering und den Bezirk Oberpfalz bestmöglich zu vertreten und zu repräsentieren“, so Raigerings U17-Übungsleiter Sebastian Weiß, dessen Team Vizehallenmeister der Oberpfalz wurde. „Wir haben eine ausgeglichene Gruppe zugelost bekommen und wollen unseren Gegnern mit unserem Spielstil sowie großer Leidenschaft den Stempel aufdrücken. Wir haben nichts zu verlieren und wollen ins Halbfinale kommen. Ab da werden Nuancen entscheiden, wer sich am Ende zum Bayrischen Hallenkönig krönt“, umreißt Weiß die Ziel- und Erwartungshaltung für Samstag.



Letzten Sommer schaffte die Talentetruppe vor den Toren Ambergs den Aufstieg in die Landesliga. Dort geht es in der Nord-Staffel erwartungsgemäß gegen den Abstieg. Zumindest der Relegationsplatz ist in Reichweite. Die Wintervorbereitung ist bereits angelaufen, jetzt steht aber nochmal ein Highlight in der Halle an. „Ich denke, dass kein Gegner und keine Gruppe bei einer Bayerischen Meisterschaft leicht ist. Jeder der sich qualifiziert hat, hat sich das redlich verdient und kann – neben dem großen Favoriten FC Memmingen – sicherlich für eine Überraschung sorgen“, überlegt Raigerings Coach und schiebt nach: „In unserer Gruppe ist alles möglich. Fünf nahezu gleich starke Landesligisten, wo jeder seine berechtigten Chancen fürs Weiterkommen sieht. So auch wir!“



