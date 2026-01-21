Bayerische Hallenmeisterschaft: So sehen die Gruppen aus

Die offizielle Hallensaison steuert in Bayern ihrem Höhepunkt entgegen: Am Samstag treffen sich in der Erlanger Gerd-Lohwasser-Halle die sieben Bezirksmeister plus der Ausrichter SpVgg 04 Erlangen und ermitteln den Bayerischen Meister! Los geht`s mit dem LOTTO Bayern Hallencup um 12:30 Uhr. Gesucht wird der Nachfolger des FC Fatih Ingolstadt, der sich 2025 an gleicher Stelle durch ein 2:0 gegen die DJK Don Bosco Bamberg durchsetzte. Die Oberbayern haben sich nicht qualifiziert und werden daher ihren Titel nicht verteidigen können.

Neben dem Prestige, das die Vereine gewinnen können, gibt`s auch satte Prämien abzuräumen. Der Sieger erhält 1.500 Euro Preisgeld, der Finalverlierer 1.250 Euro. Auf den Plätzen drei und vier erhalten die Teams jeweils 900 Euro, die Mannschaften von Rang fünf bis acht erhalten immerhin noch 500 Euro.



Das sind die 8 Teilnehmer:

Ausrichter: SpVgg 04 Erlangen (Bezirksliga Mittelfranken Nord)

Sieger Niederbayern: TuS 1860 Pfarrkirchen (Bezirksliga Niederbayern West)

Sieger Oberbayern: FC Türk Sport Garching (Kreisliga München 1)

Sieger Schwaben: SV Cosmos Aystetten (Landesliga Südwest)

Sieger Oberpfalz: SV Schwarzhofen (Bezirksliga Oberpfalz Süd)

Sieger Oberfranken: SC Sylvia 1912 Ebersdorf (Bezirksliga Oberfranken West)

Sieger Mittelfranken: TSV 1860 Weißenburg (Landesliga Nordost)

Sieger Unterfranken: ASV Rimpar (Landesliga Nordwest)



Und so sehen die Gruppen aus:



Gruppe A

TSV 1860 Weißenburg, TuS 1860 Pfarrkirchen, FC Türk Sport Garching, SC Sylvia 1912 Ebersdorf



Gruppe B

SpVgg 04 Erlangen, SV Schwarzhofen, ASV Rimpar, SV Cosmos Aystetten





Das ist die Gruppeneinteilung für die Endrunde der Frauen (So, 25.01.):



Gruppe A

SpVgg Greuther Fürth (Sieger Mittelfranken), SpVgg Kaufbeuren (Sieger Schwaben), SC Regensburg (Sieger Oberpfalz), FC Markt Schwaben (Sieger Oberbayern)



Gruppe B

SpVgg 04 Erlangen (Ausrichter), FC Ruderting (Sieger Niederbayern), FFC Adelsberg-Karsbach (Sieger Unterfranken), SpVgg 1912 Weißenstadt (Sieger Oberfranken)