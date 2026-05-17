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Ligabericht
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Bayerisch Gmain siegt deutlich – Übersee bleibt vorne
Am 20. Spieltag der A-Klasse 6 festigt die SG Übersee/Grassau mit einem Schützenfest die Tabellenspitze, während der WSC Bayerisch Gmain im Verfolgerduell ein echtes Ausrufezeichen setzt.
Der Spieltag startete am Samstag mit einem packenden Offensivspektakel, bei dem der WSC Bayerisch Gmain im direkten Verfolgerduell einen deutlichen Heimsieg gegen den SV Surberg einfuhr, wodurch die Gastgeber den zweiten Tabellenplatz festigten und die Gäste auf dem dritten Rang verbleiben. Parallel dazu demonstrierte der Tabellenführer seine Klasse, als die SG TSV Übersee / ASV Grassau auf eigenem Platz den FC Reit im Winkl bezwang und damit die Spitzenposition verteidigte, während der Verlierer den zehnten Tabellenplatz belegt.
Wer stoppt die Tormaschinen an der Spitze?!
Ebenfalls am Samstag musste sich der SV Saaldorf II vor heimischer Kulisse knapp dem TSV Siegsdorf II geschlagen geben, was den Gastgebern den siebten Tabellenplatz einbrachte. Einen regelrechten Kantersieg feierte am selben Wochentag die SG Schönau am Königssee II, die der DJK Traunstein keine Chance ließ und sich damit auf den fünften Tabellenplatz vorschob.
Turbulente Schlussphasen entscheiden die Partien!
In einer bis zum Schluss spannenden Samstagspartie unterlag der ESV Freilassing II auf heimischem Rasen knapp der SG FC Ramsau / Berchtesgaden, wodurch die Heimelf auf dem sechsten Tabellenplatz verweilt und die Gäste den vierten Rang absichern. Abgerundet wurde der Samstag vom Heimerfolg des SV Oberteisendorf II gegen den SV Neukirchen/T., womit sich die Oberteisendorfer den achten Tabellenplatz erkämpften und Neukirchen auf dem neunten Rang stagniert.