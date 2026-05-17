Bayerisch Gmain siegt deutlich – Übersee bleibt vorne A-Klasse 6 von Helmut Kampa · Heute, 08:26 Uhr · 0 Leser

Am 20. Spieltag der A-Klasse 6 festigt die SG Übersee/Grassau mit einem Schützenfest die Tabellenspitze, während der WSC Bayerisch Gmain im Verfolgerduell ein echtes Ausrufezeichen setzt.

Der Spieltag startete am Samstag mit einem packenden Offensivspektakel, bei dem der WSC Bayerisch Gmain im direkten Verfolgerduell einen deutlichen Heimsieg gegen den SV Surberg einfuhr, wodurch die Gastgeber den zweiten Tabellenplatz festigten und die Gäste auf dem dritten Rang verbleiben. Parallel dazu demonstrierte der Tabellenführer seine Klasse, als die SG TSV Übersee / ASV Grassau auf eigenem Platz den FC Reit im Winkl bezwang und damit die Spitzenposition verteidigte, während der Verlierer den zehnten Tabellenplatz belegt.