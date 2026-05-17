 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Bayerisch Gmain siegt deutlich – Übersee bleibt vorne

A-Klasse 6

von Helmut Kampa · Heute, 08:26 Uhr · 0 Leser

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A-Klasse 6 Inn/Salzac
Siegsdorf II
Freilassing II
SG Schönau II
SV Saaldorf II

Am 20. Spieltag der A-Klasse 6 festigt die SG Übersee/Grassau mit einem Schützenfest die Tabellenspitze, während der WSC Bayerisch Gmain im Verfolgerduell ein echtes Ausrufezeichen setzt.

Der Spieltag startete am Samstag mit einem packenden Offensivspektakel, bei dem der WSC Bayerisch Gmain im direkten Verfolgerduell einen deutlichen Heimsieg gegen den SV Surberg einfuhr, wodurch die Gastgeber den zweiten Tabellenplatz festigten und die Gäste auf dem dritten Rang verbleiben. Parallel dazu demonstrierte der Tabellenführer seine Klasse, als die SG TSV Übersee / ASV Grassau auf eigenem Platz den FC Reit im Winkl bezwang und damit die Spitzenposition verteidigte, während der Verlierer den zehnten Tabellenplatz belegt.
Wer stoppt die Tormaschinen an der Spitze?!
Ebenfalls am Samstag musste sich der SV Saaldorf II vor heimischer Kulisse knapp dem TSV Siegsdorf II geschlagen geben, was den Gastgebern den siebten Tabellenplatz einbrachte. Einen regelrechten Kantersieg feierte am selben Wochentag die SG Schönau am Königssee II, die der DJK Traunstein keine Chance ließ und sich damit auf den fünften Tabellenplatz vorschob.
Turbulente Schlussphasen entscheiden die Partien!
In einer bis zum Schluss spannenden Samstagspartie unterlag der ESV Freilassing II auf heimischem Rasen knapp der SG FC Ramsau / Berchtesgaden, wodurch die Heimelf auf dem sechsten Tabellenplatz verweilt und die Gäste den vierten Rang absichern. Abgerundet wurde der Samstag vom Heimerfolg des SV Oberteisendorf II gegen den SV Neukirchen/T., womit sich die Oberteisendorfer den achten Tabellenplatz erkämpften und Neukirchen auf dem neunten Rang stagniert.

Gestern, 17:00 Uhr
SV Oberteisendorf
SV OberteisendorfOberteisendo II
SV Neukirchen/T.
SV Neukirchen/T.SV Neukirch.
1
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf  II
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf II
0
1
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SG Schönau am Königssee
SG Schönau am KönigsseeSG Schönau II
DJK Traunstein
DJK TraunsteinDJK Traunste
5
0
Abpfiff

Gestern, 16:15 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing II
SG FC Ramsau / Berchtesgade
SG FC Ramsau / BerchtesgadeSG FC Ramsau
2
3
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SG TSV Übersee / ASV Grassau
SG TSV Übersee / ASV GrassauSG TSV Übersee
FC Reit im Winkl
FC Reit im WinklFC Reit i. W
6
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
WSC Bayerisch Gmain
WSC Bayerisch GmainBayerisch Gm
SV Surberg
SV SurbergSV Surberg
5
1
Abpfiff