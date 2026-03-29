– Foto: Susanne Schmidt

Der 13. Spieltag brachte klare Siege, torreiche Partien und einige Überraschungen, die die Tabelle erneut durcheinanderwirbelten. Besonders im oberen Tabellendrittel blieb es spannend, während im Tabellenkeller wichtige Punkte vergeben wurden.

SG TSV Übersee / ASV Grassau – SV Saaldorf II 8:0

Schlagzeile: „Übersee/Grassau zerlegt Saaldorf und stürmt Richtung Meisterschaft“ Ein echtes Offensivfeuerwerk bot die SG Übersee/Grassau. Mit dem 8:0-Kantersieg gegen SV Saaldorf II untermauerten die Hausherren ihre Titelambitionen. Sie stehen nun mit 33 Punkten weiter an der Tabellenspitze. Saaldorf II rutscht mit 14 Punkten auf Rang 7 ab.

WSC Bayerisch Gmain – TSV Siegsdorf II 3:0 Schlagzeile: „Bayerisch Gmain bleibt Spitzenreiter im Nacken“ Der WSC Bayerisch Gmain zeigte eine souveräne Vorstellung und ließ dem TSV Siegsdorf II keine Chance. Mit dem 3:0-Heimsieg festigte Gmain seinen zweiten Tabellenplatz (32 Punkte) und bleibt nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SG Übersee/Grassau. Siegsdorf II verharrt mit 11 Punkten im unteren Mittelfeld auf Platz 8.

SV Oberteisendorf II – DJK Traunstein 2:2 Schlagzeile: „Punkteteilung im Kellerduell“ Im Spiel zwischen Oberteisendorf II und DJK Traunstein gab es ein leistungsgerechtes 2:2. Oberteisendorf II sichert sich damit einen wichtigen Zähler und steht nun mit 9 Punkten auf Platz 11. DJK Traunstein bleibt mit 15 Punkten Sechster, verpasst aber den Anschluss ans Mittelfeld.

SV Surberg – SG FC Ramsau / Berchtesgaden 2:0 Schlagzeile: „Surberg erkämpft sich den dritten Platz“ SV Surberg nutzte den Heimvorteil und besiegte die SG Ramsau/Berchtesgaden mit 2:0. Damit klettert Surberg auf 26 Punkte und festigt den dritten Tabellenrang. Ramsau/Berchtesgaden bleibt mit 21 Punkten auf Platz 4, punktgleich mit SG Schönau II, aber dank der besseren Tordifferenz vorne.

SV Neukirchen/T. – FC Reit im Winkl 3:4 Schlagzeile: „Spektakel in Neukirchen – Reit im Winkl siegt knapp“ In einer torreichen Begegnung setzte sich der FC Reit im Winkl mit 4:3 durch. Neukirchen/T. verpasste damit den Sprung aus dem Tabellenkeller und bleibt mit 10 Punkten auf Rang 10. Reit im Winkl hingegen holt wichtige Zähler und steht nun mit 9 Punkten auf Platz 12, punktgleich mit Oberteisendorf II, aber aufgrund der schwächeren Tordifferenz weiter hinten.