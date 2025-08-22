Jonas Hofmann und Robert Andrich sind letztes Jahr mit Bayer 04 Leverkusen Deutscher Meister geworden. – Foto: IMAGO/Marco Bader

Bayer-Stars legen sich bei 1860 München fest: „Die steigen zu 100 Prozent auf“ Ex-DFB-Stars setzen bei „Hot Take“ auf die Löwen Verlinkte Inhalte Bundesliga 3. Liga Bayer 04 TSV 1860 Alemannia Aachen + 4 weitere

Nach dem Sieg gegen Osnabrück herrscht Euphorie beim TSV 1860 München. Jetzt springen sogar zwei ehemalige Nationalspieler auf den Aufstiegszug.

München – Seit dem Abstieg aus der 2. Liga 2017 sind die Zeiten vorbei, in denen der typisch deutsche Fußballfan den TSV 1860 im Blick hatte. In den letzten Monaten kam es zum Umschwung: Mit dem Chaos beim gescheiterten Investoren-Deal rückte der Münchner Klub immer mehr in den Fokus der Berichterstattung. Mit den beiden hochkarätigen Transfers von Kevin Volland und Florian Niederlechner konnte der Traditionsklub auf sich aufmerksam machen. Zusätzlich gelang die Heimpremiere im ausverkauftem Grünwalder Stadion, bei der die beiden Topstürmer jeweils ein Tor zum 3:1-Sieg über den VfL Osnabrück beisteuern konnten.

Vor Bundesliga-Start: Stars geben ihren „Hot Take“ für die neue Saison ab Zurzeit herrscht deshalb eine positive Grundstimmung bei den Blauen. Einige Fans träumen schon vom lang ersehnten Aufstieg. Aber nicht nur die 1860-Anhänger sehen ihre Mannschaft am Ende ganz oben, auch für zwei ehemalige Nationalspieler ist der TSV Topfavorit auf die Rückkehr in die 2. Liga.

In einem Instagram-Reel von Sky Sport werden mehrere Bundesliga-Stars nach ihrem „Hot Take“ für die neue Saison befragt. Das ist eine These, die unerwartet ist und eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass sie wirklich eintritt. Die meisten Spieler geben den ein oder anderen kuriosen Tipp ab: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sky Sport DE (@skysportde) Jonas Hofmann und Robert Andrich legen sich auf 1860 München als Aufsteiger in die 2. Liga fest So tippt zum Beispiel Timo Werner auf Xaver Schlager als Torschützenkönig, Frankfurt-Neuzugang Jonathan Burkardt sieht Robin Koch als künftigen Abwehrchef der Nationalmannschaft und laut Jonas Urbig wird Luís Diaz Spieler der Saison. Eigentlich wurde nach dem „Hot Take“ für die neue Bundesliga-Saison gefragt – mit einem Tipp über den Drittligisten 1860 München sind es zwei Leverkusen-Stars, die im Video herausstechen. Für sie hat der einstige Bundesliga-Meister wohl noch immer einen wichtigen Platz im deutschen Fußball.

Einst bei der Nationalmannschaft vereint – Kevin Volland und Jonas Hofmann. – Foto: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-images.de