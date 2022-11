Bayer Leverkusens U19 zittert sich zum Sieg gegen RWE Dank zwei Toren von Can Yahya Moustfa sowie eines gut aufgelegten Schlussmanns Maximilian Neutgens setzt sich der Nachwuchs mit 2:1 gegen Essen durch.

Die U19 von Bayer 04 Leverkusen ist ihrer Favoritenrolle in der A-Jugend-Bundesliga gerecht geworden. Nach intensiven 90 Minuten setzte sich der älteste Nachwuchs der Leverkusener vor heimischer Kulisse mit 2:1 (2:0) gegen Rot-Weiss Essen durch. Zum Spieler des Spiels avancierte Can Yahya Moustfa, der beide Treffer für den Werksklub erzielte. Die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher ist damit seit vier Spielen ungeschlagen und bleibt Vierter. Auch Bayers U17 durfte sich freuen: Sie gewann ihr Derby beim 1. FC Köln.

Die Partie der Leverkusener A-Junioren begann derweil wie erwartet: Bayer dominierte gegen defensiv eingestellte Essener das Geschehen auf dem Rasen. Distanzschüsse waren ein probates Mittel. Moustfa zog aus rund 20 Metern ab und traf ansatzlos ins kurze Eck zum 1:0 (10.). In der Folge trauten sich auch die Gäste mehr nach vorne. Nach einer halben Stunde stellte RWE den Spielverlauf beinahe auf den Kopf, doch der Pfosten bewahrte Leverkusen vor dem Ausgleich.

Bayers Junioren nahmen die Aktion zum Anlass, um selbst wieder in der Offensive Akzente zu setzen – mit Erfolg. Nach einem Ballgewinn von Raoul Petak schnappte sich Moustfa die Kugel und schloss von außerhalb des Sechzehners erneut konsequent ab (37.). Mit der Zwei-Tore-Führung ging es dann in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel verloren die Gastgeber den Faden, Essen drängte auf den Anschluss. In der 52. Minute parierte Keeper Maximilian Neutgens einen Freistoß, beim 1:2 der Essener durch Gianluca Swajkowski war er aber ohne Chance (53.).