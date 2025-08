Bayer Leverkusens U19 startet mit einem Erfolg in die Saison

Nur 77 Tage nach dem dramatisch verlorenen Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen den Rivalen 1. FC Köln ist die U19 von Bayer Leverkusen bereits zurück im Spielbetrieb. Zum Auftakt der Vorrunde in der DFB-Nachwuchsliga hat die Mannschaft von Trainer Sergi Runge einen 3:0 (1:0)-Erfolg beim Nachwuchs des SV Wehen Wiesbaden gefeiert. Ab Mitte der ersten Halbzeit agierten die Talente des Werksklubs dabei in Überzahl. „Das war kein wirklich gutes Spiel von uns, aber die Jungs haben viel investiert, um den Sieg zu holen. Die Einstellung war gut“, sagte der Spanier.

Zum Auftakt setzte der Coach von Leverkusens U19 auf zwei Sommerverpflichtungen in der Startelf. Der vom FC Schalke unters Bayer-Kreuz gewechselte Osman Turay durfte ebenso beginnen wie der vormalige Augsburger Dustin Buck, der zuletzt im Trainingslager der Profis in Rio de Janeiro dabei war. Die Kapitänsbinde übernahm Ferdinand Pohl.

Die Gäste aus dem Rheinland begannen stark. Buck, Emmanuel Owen, Ken Izekor und Jonah Berghoff erspielten sich gleich in den Anfangsminuten mehrere gute Gelegenheiten auf die Führung, doch noch wollte der Ball nicht über die Linie. Mal war SVWW-Torwart Lars Kuehne zur Stelle, mal fehlte es an Präzision im Abschluss. So mussten sich die Leverkusener bis zur 25. Minute gedulden, ehe sie erstmals jubeln durften. Nach einem klaren Foul an Berghoff entschied der Unparteiische Maurice-Alexander Bollheimer auf Strafstoß für die Gäste. Der ungarische Mittelstürmer Marton Szep ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher unten links zum 1:0, auch wenn Keeper Kuehne die Ecke geahnt hatte.

So., 03.08.2025, 12:00 Uhr

Wiebaden war fortan um Spielkontrolle bemüht, schwächte sich aber nur drei Minuten nach dem Rückstand selbst. Innenverteidiger Amir Bennis sah für eine Notbremse an Izekor kurz hinter der Mittellinie die Rote Karte und der Bayer-Nachwuchs spielte fortan in Überzahl. Pohl (34.) und Turay (38.) probierten mit Fernschüssen, den Vorsprung zu erhöhen, doch es blieb bei der knappen Führung zur Pause. Das lag auch an Leverkusens Schlussmann Simeon Rapsch, der eine sich gefährlich senkende Flanke der Wiesbadener entschärft hatte (40.).

Mit einem Mann weniger waren es dann überraschend die Hessen, die im zweiten Spielabschnitt den Ton angaben. Bei einer ersten Großchance der Wiesbadener hatte Bayer Glück (48.), dass der Ball knapp über das Tor flog. Bei einer zweiten glänzte Nebe Domnic als Retter in höchster Not (60.). Der SVWW blieb ein ebenbürtiger Gegner für den Nachwuchs der Werkself. Runge reagierte und wechselte Mittelfeldspieler Burak Kir für den Debütanten Buck ein (60.). In der Folge kamen auch die Gäste wieder zu vereinzelten Abschlussaktionen. Doch sowohl Isaiah Eichie (75.) als auch Szep (78.) zielten jeweils zu hoch.

Die Entscheidung fiel schließlich zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Nach einem langen Ball von Eichie stieß Chigozie Owen in den Strafraum vor, behielt die Übersicht und bediente den mitgelaufenen Izekor. Der wiederum hatte keine Mühe, den Ball ins Tor zu befördern – 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Owen, der einen Konter zum Endstand verwandelte (90.+3).

Trotz der ausbaufähigen Leistung, die Runge unter anderem mit der wechselnden Besetzung in der Vorbereitung zu erklären wusste, blickte der Trainer optimistisch auf die zweite Partie am kommenden Sonntag (12 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen. „Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, um weiter zu arbeiten und zusammenzuwachsen, um dann noch besser zu performen“, sagte der Spanier.

Neben Wiesbaden und Essen trifft Bayer in der Vorrunde noch auf Borussia Dortmund, den VfL Bochum, FSV Frankfurt und TSV Schott Mainz.

Bayer 04 Rapsch – Turay, Pohl (89. Djedovic), Izekor (88. Ermec), Chigozie Owen, Szep, Kurowski (46. Hawighorst), Eichie, Domnic, Buck (60. Kir), Berghoff.

Auftakt für U17 steht noch aus

Während die U19 schon wieder begonnen hat, muss sich die U17 des Werksklubs noch gedulden. Die Mannschaft von Trainer Kevin Brok befindet sich im Moment in der Vorbereitung auf die DFB-Nachwuchsliga, die für sie erst am Samstag, 30. August, mit dem Heimspiel gegen Kickers Offenbach startet. „Es ist eine gute Mannschaft, die Jungs haben sich gut entwickelt im letzten Jahr. Ich freue mich auf die neue Saison“, sagt der niederländische Nachwuchstrainer.

Von seinem Team erwartet Brok viel. „Bei Bayer lieben wir es natürlich zu dominieren, aber klar, im Fußball ist es auch immer wichtig, gut zu verteidigen. Wir wollen also beide Dinge gut entwickeln und hoffen natürlich, dass andere Leute, wenn sie uns spielen sehen, sagen: Das ist Bayer Leverkusen“, unterstreicht der 35-Jährige. Er durfte zu Beginn der Vorbereitung vor rund einer Woche zwei neue Co-Trainer begrüßen: Ex-Bundesliga-Profi Albert Bunjaku (zuvor U16) und Adrian Grümer (zuvor U19).

Im Vorfeld des Ligastarts bestreitet die Leverkusener U17 mehrere Testspiele. Unter anderem geht es gegen Broks Ex-Klub PSV Eindhoven. Der Coach will eine spielerisch starke Mannschaft aufbauen. „Kurze Pässe, Dominanz im Mittelfeld, schneller und attraktiver Offensivfußball im letzten Drittel. Das ist das Ziel und daran arbeiten wir“, sagt er.

In der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga geht es für Bayers Talente neben Offenbach gegen den 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, FSV Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, den Wuppertaler SV und den MSV Duisburg.