Spielbericht
Bayer Leverkusens U19 zeigte sich in Torlaune.
Bayer Leverkusens U19 zeigte sich in Torlaune. – Foto: Julia Sahr

Bayer Leverkusens U19 gewinnt 11:1

In der DFB-Nachwuchsliga schießt sich die U19 von Bayer Leverkusen den Frust von der Seele.

Der älteste Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen hat sich nach der 0:6-Klatsche in der Youth League bei Manchester City den Frust von der Seele geschossen.

Neun Tore in einer Halbzeit

So., 30.11.2025, 12:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
11
1
Abpfiff

In der DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H führten die Talente von Trainer Kevin Brok gegen den TSV Schott Mainz bereits zur Pause mit 9:0. Unter anderem hatte Naba Mensah per Fallrückzieher getroffen. Der Endstand lautete 11:1 für die Leverkusener. Nächster Gegner von Bayers U19 ist am Samstag der FSV Frankfurt. Anstoß bei den Hessen ist um 13 Uhr. Aktuell sind die Leverkusener in ihrer Gruppe Dritter – hinter Bochum und Spitzenreiter Dortmund.

