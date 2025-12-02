Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bayer Leverkusens U19 zeigte sich in Torlaune. – Foto: Julia Sahr
Bayer Leverkusens U19 gewinnt 11:1
In der DFB-Nachwuchsliga schießt sich die U19 von Bayer Leverkusen den Frust von der Seele.
In der DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H führten die Talente von Trainer Kevin Brok gegen den TSV Schott Mainz bereits zur Pause mit 9:0. Unter anderem hatte Naba Mensah per Fallrückzieher getroffen. Der Endstand lautete 11:1 für die Leverkusener. Nächster Gegner von Bayers U19 ist am Samstag der FSV Frankfurt. Anstoß bei den Hessen ist um 13 Uhr. Aktuell sind die Leverkusener in ihrer Gruppe Dritter – hinter Bochum und Spitzenreiter Dortmund.