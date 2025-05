Bayer Leverkusens U19 genießt Heimvorteil

Die U19 von Bayer 04 Leverkusen hat die große Chance, zum ersten Mal seit 2010 wieder das Endspiel um die Deutsche A-Jugendmeisterschaft zu erreichen. Im Halbfinale trifft die Mannschaft von Trainer Sergi Runge auf den Nachwuchs des FC Bayern München. Anstoß im Ulrich-Haberland-Stadion ist an diesem Samstag um 11 Uhr (Sky). „Wir freuen uns sehr, dass schon so viele Tickets verkauft sind“, sagt Runge. Der Spanier betont: „Wir sind sehr dankbar für den Support der Fans, die den Jungs mit Sicherheit noch einmal einen zusätzlichen Schub geben werden.“

Bayer stand bislang für Spannung

Dem Achtelfinalsieg in der Verlängerung gegen Mainz ließen die Talente des Werksklubs ein nicht minder spannendes Viertelfinale folgen: Beim FC Schalke setzte sich Leverkusen erst im Elfmeterschießen gegen die Königsblauen durch. Bayers Mittelstürmer Artem Stepanov fehlte in Gelsenkirchen gesperrt, kehrt gegen den FCB aber zurück in den Kader. Der Ukrainer, der kommende Saison per Leihe Spielpraxis beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg sammeln soll, ist erfolgreichster Torjäger der Leverkusener in dieser Saison. „Natürlich ist Artem sehr wichtig für uns“, sagt Runge und erklärt: „Er definiert sich nicht nur über Tore, sondern macht seine Mitspieler besser.“