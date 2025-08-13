Bayer Leverkusens U19 düpiert RWE in 25 Minuten

Im zweiten Spiel der Gruppe H der DFB-Nachwuchsliga haben die Talente der Werkself Rot-Weiss Essen mit 5:0 abgefertigt. Dreimal Jonah Berghoff und zweimal Emmanuel Chigozie Owen sorgten bereits vor der Pause für den Endstand. Nach dem 3:0-Auftaktsieg beim SV Wehen Wiesbaden hatte U19-Cheftrainer Sergi Runge die Mentalität seines Teams gelobt, spielerisch aber noch Luft nach oben gesehen. Für das Duell gegen Essen im heimischen Ulrich-Haberland-Stadion veränderte der Spanier seine Startelf auf zwei Positionen: Für Marton Szep, den Torschützen zum 1:0 in Wiesbaden, begann Kapitän Francesco Buono, Nebe Domnic wurde von Ben Hawighorst ersetzt.

Von Beginn an übernahm die Werkself vor 215 Zuschauern die Kontrolle und schaffte es früh, die Dominanz in Zählbares umzuwandeln. Hawighorst schickte seinen Teamkollegen Berghoff über halblinks. Der profitierte davon, dass sich der Essener Verteidiger verschätze, und schob zur Führung ein (7.). Vom frühen Treffer beflügelt, setzte sich Bayer 04 nun am und im RWE-Strafraum fest. Nur drei Minuten nach dem 1:0 fand Neuzugang Dustin Buck am zweiten Pfosten Chigozie Owen – 2:0.

Nach einer Essener Ecke konterten Buono, Izekor und Hawighorst wie aus dem Lehrbuch, Letzterer konnte vor der Strafraumgrenze nur mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Freistoß nutzte Berghoff zum 3:0 (15.). Kurz darauf durfte der überragende Berghoff erneut jubeln: Nach einer Flanke von links stieg der 17-Jährige am höchsten und schnürte per Kopf den Dreierpack (20.).

Nach einem Fehler von Innenverteidiger Ferdinand Pohl lief RWE-Stürmer Ferati allein Richtung Tor, doch Pohl stürmte hinterher und störte im letzten Moment entscheidend. Danach scheiterte Buck noch per Kopf nach einer Ecke, dann klingelte es wieder im RWE-Gehäuse. Der auffällige Chigozie Owen hatte sich ein Herz genommen, war an vier Gegenspielern vorbei in den Strafraum eingedrungen und vor Essen-Torhüter Gerres eiskalt geblieben (25.). Die Pausenführung der Werkself hätte noch höher ausfallen können, doch Buono (32.), Izekor (40.) und Kurowski (43.) wurden jeweils im letzten Moment geblockt.

Tempo in der zweiten Hälfte herunter gedrosselt

Der zweite Durchgang begann deutlich ruhiger als der erste. Weitere Großchancen für Bayer blieben aber ungenutzt, weil entweder die Präzision fehlte oder der Torwart der Essener etwas dagegen hatte. Sonst hätte das Ergebnis durchaus noch deutlicher ausfallen können. „Wir sind sehr gut reingekommen, mit viel Energie, aber auch mit hoher Präzision im letzten Drittel. Aus der ersten Halbzeit können wir wirklich sehr viel Positives mitnehmen“, resümierte Coach Sergi Runge. „In der zweiten Halbzeit sind wir nach zehn Minuten etwas schwächer geworden. Diese kleinen Fehler müssen wir in der Trainingswoche korrigieren, um auch das eben noch besser zu machen.“

Weiter geht es für die Leverkusener U19 am kommenden Samstag, 16. August, mit dem Erstrunden-Duell im DFB-Pokal der Junioren gegen die SV 07 Elversberg am Leistungszentrum Kurtekotten (11 Uhr). Bereits am Mittwoch, 20. August gastiert dann Borussia Dortmund zum Liga-Topspiel im Ulrich-Haberland-Stadion (13 Uhr).

Bayer 04 Rapsch – Turay, Pohl (67. Djedovic), Buono (57. Szep) , Izekor, Chigozie Owen (57. Domnic), Kurowski (73. Mensah), Eichie, Buck, Berghoff (67. Ermec), Hawighorst (57. Kir).