Bayer Leverkusens Talente greifen nach dem Titel

Als Bayers Joker Aaron Heard den Ball in der 118. Minute über die Linie drückte, kannte die Freude bei den Fans der Leverkusener kein Halten mehr. Die U19 des Werksklubs hatte soeben zum vierten Mal gegen den Nachwuchs des FC Bayern München getroffen. Es sollte der Schlusspunkt einer spektakulären Partie gewesen sein. Durch das 4:3 (1:1) vor 2457 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion stehen die Rheinländer nun zum ersten Mal seit 2010 wieder im Endspiel um die Deutsche A-Jugendmeisterschaft. Im Finale am nächsten Sonntag (11 Uhr), das in der BayArena ausgetragen wird, kommt es zum Duell mit den Talenten des 1. FC Köln, die sich an diesem Sonntag im Elfmeterschießen bei Werder Bremen durchgesetzt haben.