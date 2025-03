Bayer Leverkusens Fußballerinnen fertigen Bremen ab

Loreen Bender stach aus einem starken Leverkusener Team noch einmal deutlich heraus. Die Juniorennationalspielerin erzielte die ersten beiden Treffer selbst und bereitete das dritte Tor mit viel Übersicht vor. Schon nach etwas mehr als zwei Minuten gingen die Gastgeberinnen in Führung, weil sich Werder-Keeperin Sofja Ņesterova eine scharf getretene Bender-Ecke ins eigene Tor legte – ein Treffer, den der DFB nicht als Eigentor wertete, sondern der Leverkusenerin zusprach. Die erhöhte in der 39. Minute mit einem sehenswerten Kunstschuss aus rund 20 Metern auf 2:0. Mindestens ebenso schön anzuschauen war die Ballbehandlung vor dem dritten Treffer kurz nachder Halbzeit. Bender ließ auf dem Weg in den Strafraum zwei Gegenspielerinnen gekonnt aussteigen und bediente dann uneigennützig Caroline Kehrer, die frei vor Nesterova vollendete (50.).

Das fiel auf Mit dem 3:0 war die Partie praktisch entschieden – aber das Team von Trainer Roberto Pätzold wollte mehr und ließ nicht locker. Caroline Kehrer legte nach (55.). Die scharfe Hereingabe stammte von Cornelia Kramer, die selbst auch noch erfolgreich war (71.). Den Schlusspunkt setze Delice Boboy, die in der 74. Minute das halbe Dutzend voll machte.

So sah es der Trainer

„Das frühe Standard-Tor hat uns sehr in die Karten gespielt“, räumte der sichtlich zufriedene Bayer-Coach Roberto Pätzold ein. „Wir wollten aggressiv sein und Bremen von Beginn an die Lust nehmen. Wir sind über 90 Minuten gierig geblieben und haben sogar noch ein paar Situationen ausgelassen“, fasste der Trainer seine Sicht auf das Spiel zusammen.

So geht es weiter

Während die Bremerinnen dank des Pokalerfolgs in Leverkusen am kommenden Wochenende beim Halbfinale in Hamburg um den Einzug ins Endspiel des Wettbewerbs kämpfen, legt die Liga eine Pause ein. Bayer nutzt die unfreiwillige Lücke im Spielplan für einen Test gegen einen Gegner von gehobenem Niveau. In Westerburg treffen Sie auf den Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt (Samstag, 12 Uhr, Schulstadion, freier Eintritt). Die Partie ist Teil der Vorbereitung auf das schwere Ligaspiel nächste Woche Sonntag beim Primus FC Bayern.

Bayer 04 Repohl – Merino Gonzalez, Ostermeier, Turanyi (70. Friedrich), Menglu (59. Mickenhagen) - Zdebel, Vidal (78. Grant) – Bender 59. (Vilhjalmsdottir), Kögel - Kramer, Kehrer (59. Boboy).