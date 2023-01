Bayer Leverkusens Fußballerinnen begrüßen neue Co-Trainerin Jessie van den Broek folgt auf Jacqueline Dünker.

Der erste Test von Bayers Fußballerinnen endete am Wochenende ohne Tore. Beim 0:0 gegen den niederländischen Tabellendritten Fortuna Sittard zeigte das Team gute Ansätze, aber auch noch reichlich Ansatzpunkte für Verbesserungen. Beim Duell am Leistungszentrum Kurtekotten waren zunächst die Gäste spielbestimmend. Gleich dreimal musste Keeperin Friederike Repohl ihr Können unter Beweis stellen. Sie parierte einen Distanzschuss und klärte zweimal im Eins-gegen-eins.

Bereits in der Saison 2021/22 arbeitete van den Broek als Co-Trainerin an der Seite von de Pauw bei den Frauen des FC Twente. Seit 2017 war sie als Junioren-Co- und Cheftrainerin verschiedener Altersklassen beim SC Orion Nimwegen tätig, in der Saison 2018/19 für die Frauen der VV Trekvogels Nimwegen. Von 2017 bis 2022 fungierte die 28-Jährige zudem als Talent-Coach für den weiblichen U12- und U13-Nachwuchs des niederländischen Fußballverbandes. „Ich freue mich darauf, als Co-Trainerin das Team auf seinem Weg zu unterstützen und weiterzuentwickeln,“ sagt die gebürtige Arnheimerin, die neben Niederländisch fließend Englisch und Deutsch spricht.

Offensiv lief vor der Pause nur wenig zusammen für die Leverkusenerinnen. Die beste Gelegenheit in den ersten 45 Minuten war ein abgeblockter Schuss von Juliane Wirtz. Zur Pause nahm de Pauw einige Wechsel vor, lediglich Alexandra Emmerling und Elisa Senß spielten durch. Mit den Veränderungen kam mehr Schwung in die Partie. Jill Bayings scheiterte im Nachsetzen an der Schlussfrau, Lisanne Gräwe zielte bei ihrer Direktabnahme knapp vorbei und kurz vor Schluss wurde ein Schuss von Chiara Bücher auf der Torlinie geklärt. Zwei gute Gelegenheiten erarbeitete sich auch Zugang Eva van Deursen. Erst verfehlte sie das Tor knapp, dann scheiterte sie an der Fortuna-Keeperin.

„Beim ersten Test kann noch nicht alles perfekt laufen. Aber ich habe schon einige gute Dinge gesehen“, sagte de Pauw. Weiter geht es von Donnerstag bis Sonntag mit einem Kurz-Trainingslager im niederländischen Zeist. Am Samstag ist Bayer bei Ajax Amsterdam zu Gast.