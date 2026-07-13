Bayer Leverkusens Frauen verlieren Härtetest beim Meister Die Fußballerinnen von Bayer 04 haben für den Traum vom ersten Europapokaleinzug die nächste Nationalspielerin verpflichtet. Doch noch hat Trainer Roberto Pätzold viel Arbeit vor sich: Der Test bei der PSV Eindhoven geht mit 0:1 verloren. von RP / Tobias Krell · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Frauen von Bayer 04 Leverkusen rüsten sich für die neue Saison. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

In den vergangenen beiden Jahren verpassten die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen jeweils den dritten Platz und damit die erste Teilnahme am internationalen Geschäft knapp. Nun geben sie den begehrten Rang offensiv wie nie als Ziel für die neue Spielzeit aus. Den selbstbewussten Tönen aus dem Team und seinem Umfeld lassen die Kaderplaner weiter Taten folgen und setzen ihre Transferoffensive fort: Stürmerin Paulina Tomasiak wechselt vom polnischen Erstligisten Gornik Leczna unters Bayer-Kreuz.

Mit der 24-jährigen polnischen Nationalspielerin hat die Zahl der externen Verpflichtungen Mannschaftsstärke erreicht – jedenfalls dann, wenn man die erneute Leihe von Keeperin Rafaela Borggräfe mitzählt. Inklusive Eigengewächs Sana Coskun wäre sogar das Dutzend Zugänge voll. Dem stehen - inklusive der zuvor bereits verliehenen Paulina Bartz - zehn Abgänge gegenüber. Kaderqualität verbessert Der Sportliche Leiter Achim Feifel ist überzeugt, mit den Transfers die Kaderqualität deutlich angehoben und für mehr Konkurrenz in allen Mannschaftsteilen zu haben. Von den Transfers erhofft er sich eine Menge – da ist Tomasiak keine Ausnahme. „Ihre Verpflichtung ist auch ein wichtiges Signal für unsere sportlichen Ambitionen“, betont er.

Der neuen Angreiferin bescheinigt er internationale Erfahrung, eine hohe Dynamik und Sprintstärke. „Sie überzeugt im Eins-gegen-Eins, sucht mutig den direkten Weg zum Tor und verfügt mit beiden Füßen über einen starken Abschluss“, sagt Feifel. Außerdem sei sie in der Offensive flexibel einsetzbar, was die taktischen Optionen erweitere. Tomasiak ist selbstbewusst und will an der neuen Wirkungsstätte schnell ankommen. „Erst einmal möchte ich mich schnell in der Bundesliga einfinden und dann dem Team mit meinen Qualitäten als Torjägerin weiterhelfen“, sagt sie. Erwarten dürften die Fans von ihr neben Treffern viel Tempo und Kampfgeist. „Meine größte Stärke ist meine Schnelligkeit. Außerdem lasse ich mein Herz auf dem Platz und kämpfe immer bis zur letzten Sekunde“, betont die Nationalspielerin. Für Polen kommt sie in 19 Länderspielen auf sieben Treffer, war zudem in den vergangenen beiden Saisons zwölf Mal in 33 Einsätzen für Leczna erfolgreich.