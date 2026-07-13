Bayer Leverkusens Frauen verlieren Härtetest beim Meister

In den vergangenen beiden Jahren verpassten die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen jeweils den dritten Platz und damit die erste Teilnahme am internationalen Geschäft knapp. Nun geben sie den begehrten Rang offensiv wie nie als Ziel für die neue Spielzeit aus. Den selbstbewussten Tönen aus dem Team und seinem Umfeld lassen die Kaderplaner weiter Taten folgen und setzen ihre Transferoffensive fort: Stürmerin Paulina Tomasiak wechselt vom polnischen Erstligisten Gornik Leczna unters Bayer-Kreuz.
Mit der 24-jährigen polnischen Nationalspielerin hat die Zahl der externen Verpflichtungen Mannschaftsstärke erreicht – jedenfalls dann, wenn man die erneute Leihe von Keeperin Rafaela Borggräfe mitzählt. Inklusive Eigengewächs Sana Coskun wäre sogar das Dutzend Zugänge voll. Dem stehen - inklusive der zuvor bereits verliehenen Paulina Bartz - zehn Abgänge gegenüber.
Der Sportliche Leiter Achim Feifel ist überzeugt, mit den Transfers die Kaderqualität deutlich angehoben und für mehr Konkurrenz in allen Mannschaftsteilen zu haben. Von den Transfers erhofft er sich eine Menge – da ist Tomasiak keine Ausnahme. „Ihre Verpflichtung ist auch ein wichtiges Signal für unsere sportlichen Ambitionen“, betont er.
Der neuen Angreiferin bescheinigt er internationale Erfahrung, eine hohe Dynamik und Sprintstärke. „Sie überzeugt im Eins-gegen-Eins, sucht mutig den direkten Weg zum Tor und verfügt mit beiden Füßen über einen starken Abschluss“, sagt Feifel. Außerdem sei sie in der Offensive flexibel einsetzbar, was die taktischen Optionen erweitere.
Tomasiak ist selbstbewusst und will an der neuen Wirkungsstätte schnell ankommen. „Erst einmal möchte ich mich schnell in der Bundesliga einfinden und dann dem Team mit meinen Qualitäten als Torjägerin weiterhelfen“, sagt sie. Erwarten dürften die Fans von ihr neben Treffern viel Tempo und Kampfgeist. „Meine größte Stärke ist meine Schnelligkeit. Außerdem lasse ich mein Herz auf dem Platz und kämpfe immer bis zur letzten Sekunde“, betont die Nationalspielerin. Für Polen kommt sie in 19 Länderspielen auf sieben Treffer, war zudem in den vergangenen beiden Saisons zwölf Mal in 33 Einsätzen für Leczna erfolgreich.
Ihren ersten Einsatz für Bayer 04 absolvierte Tomasiak bereits. Im Test bei der PSV Eindhoven wurde sie in der 77. Minute eingewechselt. Die 0:1-Niederlage im Test am PSV Campus De Herdgang konnte aber auch sie nicht mehr abwenden. Den Treffer des Tages erzielte Julia Hickersberger in der 66. Minute.
Trainer Roberto Pätzold sah Licht und Schatten in der Begegnung, die er zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung als „absoluten Härtetest auf Bundesliga-Top-Niveau, was Spieltempo und Intensität anbelangt“, einordnete. Gefallen hatte ihm, wie seine Schützlinge gegen die PSV dagegenhielten. Auch einige gute Momente im Pressing, „für die wir uns leider nicht belohnen konnten“, und einige herausgespielte Möglichkeiten fielen ihm positiv auf. Zudem sah er in beiden Halbzeiten eine sehr aktive Mannschaft, die viel in die Tiefe investiert habe.
Allerdings passte noch lange nicht alles. Vor allem ärgerte er sich über zu viele Fehler im Spielaufbau. „Die haben uns Kraft geraubt“, sagte er. Aus dem Gesehenen leitete er einen klaren Arbeitsauftrag ab: Es gelte nun, daran zu arbeiten, mehr Kontrolle zu wahren, geduldiger zu sein und offensiv die richtigen Entscheidungen zu finden.
Reichlich Gelegenheit für erste Schritte in die richtige Richtung besteht in dieser Woche. Denn die Leverkusenerinnen sind von Montag an im Trainingslager in Rieden in der Oberpfalz. Es bildet den Abschluss des ersten Abschnitts der zweigeteilten Vorbereitung. Dort bestreiten sie am Samstag auch ihren nächsten Test. Gegen den tschechischen Erstligisten Slovan Liberec spielt die Pätzold-Elf 120 Minuten – aufgeteilt auf Viertel zu je 30 Minuten.
Zurück im Rheinland erhalten die Spielerinnen dann eine Woche Verschnaufpause. Nach dieser Unterbrechung im Trainingsbetrieb beginnt dann für Tomasiak und ihre neuen Teamkolleginnen der zweite Teil der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison, die je nach Ansetzung zwischen dem 21. und 24. August starten wird.