Bayer Leverkusens Frauen unterliegen Hoffenheim nach frühem Elfmeter Frauen-Bundesliga: Trotz zahlreicher Torschüsse und Chancen haben die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen mit 0:1 gegen die TSG Hoffenheim verloren. So ordnet Trainer Roberto Pätzold die Partie ein. von RP / Tobias Krell · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Frauen von Bayer 04 Leverkusen haben eine unglückliche Niederlage kassiert. – Foto: Sven Leifer

Im engen Rennen um den dritten Platz haben die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Roberto Pätzold verlor unglücklich mit 0:1 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim. Den Ausschlag im Spitzenspiel gab eine Szene nach rund 70 Sekunden. Im Zweikampf mit Juliette Vidal ging Jill Janssens zu Boden. Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer entschied ohne zu zögern auf Foulelfmeter. Diese Chance ließ sich Hoffenheims Torjägerin Selina Cerci nicht entgehen und traf zum Tor des Tages (2.).

Bayer-Frauen rennen vergebens an Diesem Treffer liefen die Gastgeberinnen bis zum Schlusspfiff hinterher und bemühten sich – letztlich vergeblich – um eine Antwort. In der schwachen ersten Hälfte wirkten die Angriffsbemühungen noch gebremst. Nach der Pause entwickelten die nun dominanten Leverkusenerinnen viel Druck, agierten aber mitunter etwas ungestüm. So., 22.02.2026, 14:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim 0 1 Abpfiff Insgesamt 23:8 Torschüsse, 8:3 davon auf das Tor – nach 6:6 Abschlüssen zur Pause belegen das Chancenplus deutlich. Doch in Zählbares ummünzen konnten die Rheinländerinnen ihre Chancen nicht. Mal scheiterten sie am Aluminium wie bei Sofie Zdebels Pfostentreffer im ersten Durchgang oder Cornelia Kramers Lattenkracher nach der Pause,mal zielten sie daneben oder knapp drüber wie Cornelia Wamser bei ihrem Abschluss nach beherztem Vorstoß oder scheiterten an der TSG-Keeperin wie Kristin Kögel mit ihrem tückischen Kopfball. Und viel zu oft gerieten Abschlüsse nicht genau oder fest genug, scheiterten Chancen schon im Entstehen. Das Bemühen war ihnen nie abzusprechen und die Moral intakt – bis zum letzten Schussversuch, den die nach vorne geeilte Keeperin Rafaela Borggräfe tief in der Nachspielzeit deutlich über das Tor setzte.