Bayer Leverkusens Frauen unterliegen Hoffenheim nach frühem Elfmeter

Im engen Rennen um den dritten Platz haben die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Roberto Pätzold verlor unglücklich mit 0:1 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim. Den Ausschlag im Spitzenspiel gab eine Szene nach rund 70 Sekunden. Im Zweikampf mit Juliette Vidal ging Jill Janssens zu Boden. Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer entschied ohne zu zögern auf Foulelfmeter. Diese Chance ließ sich Hoffenheims Torjägerin Selina Cerci nicht entgehen und traf zum Tor des Tages (2.).
Diesem Treffer liefen die Gastgeberinnen bis zum Schlusspfiff hinterher und bemühten sich – letztlich vergeblich – um eine Antwort. In der schwachen ersten Hälfte wirkten die Angriffsbemühungen noch gebremst. Nach der Pause entwickelten die nun dominanten Leverkusenerinnen viel Druck, agierten aber mitunter etwas ungestüm.
Insgesamt 23:8 Torschüsse, 8:3 davon auf das Tor – nach 6:6 Abschlüssen zur Pause belegen das Chancenplus deutlich. Doch in Zählbares ummünzen konnten die Rheinländerinnen ihre Chancen nicht. Mal scheiterten sie am Aluminium wie bei Sofie Zdebels Pfostentreffer im ersten Durchgang oder Cornelia Kramers Lattenkracher nach der Pause,mal zielten sie daneben oder knapp drüber wie Cornelia Wamser bei ihrem Abschluss nach beherztem Vorstoß oder scheiterten an der TSG-Keeperin wie Kristin Kögel mit ihrem tückischen Kopfball. Und viel zu oft gerieten Abschlüsse nicht genau oder fest genug, scheiterten Chancen schon im Entstehen. Das Bemühen war ihnen nie abzusprechen und die Moral intakt – bis zum letzten Schussversuch, den die nach vorne geeilte Keeperin Rafaela Borggräfe tief in der Nachspielzeit deutlich über das Tor setzte.
Die Liga legt nun eine dreiwöchige Pause für Länderspiele und Pokal ein. Für die Leverkusenerinnen geht es erst am 15. März mit dem Gastspiel beim Tabellenzweiten Wolfsburg weiter. Darum gab Pätzold seinen Schützlingen nach der obligatorischen Spiel-Nachbesprechung und einer regenerativen Einheit am Montag für den Rest der Woche trainingsfrei.
Wamser ist hoch motiviert und hat die Hoffnung auf Rang drei keineswegs aufgegeben. „Die Niederlage ist sicherlich ein Rückschlag. Aber der Saisonverlauf bis hierhin hat schon gezeigt, dass in der Liga alles möglich ist. Nach der Länderspielpause werden wir wieder angreifen. Wir wollen weiterhin oben mitspielen“, sagte die Nationalspielerin. Auch Pätzold sieht sein Team leistungsmäßig trotz der Niederlage gut aufgestellt. „Das ist ein sehr gutes Fundament, um nach der Pause angreifen zu können, auch wenn wir jetzt noch mehr abhängig von der Konkurrenz sind“, betonte er.
Bayer Borggräfe – Wamser, Ostermeier, Turanyi, Vidal, Piljic (62. Grant), Zdebel, Bender, Kögel (84. Friedrich), Kramer (62. Mädl), Fudalla.