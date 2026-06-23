Bayer Leverkusens Frauen starten – und bauen weiter am Kader Leverkusens Bundesliga-Fußballerinnen treiben parallel zum Trainingsauftakt auch ihre Personalplanungen voran. Noch offen ist die Torwartfrage. von RP / Tobias Krell · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die Frauen von Bayer Leverkusen starten in die Vorbereitung. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Mit den obligatorischen Leistungstests hat für Bayer Leverkusens Fußballerinnen am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Schon am Dienstag steht die erste Einheit auf dem Platz an. Mit dabei sind auch die Nationalspielerinnen und Nachwuchsauswahlspielerinnen, die noch Anfang des Monats im Einsatz waren. Den frühen Wiedereinstieg will das Trainerteam später mit zusätzlichen freien Tagen ausgleichen.

Während auf dem Platz die Vorbereitung anläuft, laufen im Hintergrund die Personalplanungen weiter auf Hochtouren. Denn noch sind nicht alle Stellen besetzt. Eine der wichtigsten offenen Baustellen betrifft dabei weiter die Position zwischen den Pfosten. Als klare Wunschlösung gilt weiterhin Rafaela Borggräfe. Die bisherige Leihgabe überzeugte bereits in der Rückrunde als verlässlicher Rückhalt und starker Ersatz für die damals verletzte Friederike Repohl, die ihre Karriere inzwischen beendet hat. Gespräche mit dem FC Liverpool Für eine feste Verpflichtung oder eine weitere Leihe muss sich Bayer mit dem FC Liverpool einigen. Nach ihrer Sechs-Spiele-Sperre durch die FA erscheint Borggräfes Zukunft in Liverpool offen, was Leverkusens Chancen auf einen Verbleib erhöhen könnte. Seit dem klaren Bekenntnis des Vereins, sich um die Keeperin zu bemühen, gibt es zwar nichts Neues. Klarheit in dieser Personalie und anderen offenen Fragen wird aber in dieser und der kommenden Woche erwartet. Die Gespräche laufen.

Während die Torwartfrage noch offen ist, herrscht bei anderen Personalien inzwischen Klarheit. So steht nun auch fest, dass Eigengewächs Ida Daedelow den Verein nach acht Jahren verlassen wird. Die 18-Jährige durchlief sämtliche Jugendteams, sammelte bereits erste Bundesliga-Einsätze und hofft nun beim Zweitligisten VfL Bochum auf mehr Spielzeit. Genau die brauche sie auch, um den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen, ist Sportdirektor Achim Feifel überzeugt. Deshalb stimmte Bayer 04 dem Wechsel trotz eines noch bis 2027 gültigen Vertrags zu. Melissa Friedrich bleibt An Bord bleibt dagegen eine andere langjährige Leverkusenerin: Melissa Friedrich. Sie hat ihren Vertrag verlängert und geht damit in ihre elfte Saison im Leverkusener Trikot. Die 29-Jährige ist sportlich zwar nicht mehr erste Wahl, genießt als dienstälteste Spielerin im Kader intern aber weiterhin große Wertschätzung. „Auch wenn sie nicht immer auf dem Platz steht, ist Melissa mit ihrer großen Erfahrung ein wertvoller Bestandteil unseres Kaders. Wir sind deshalb froh, mit ihr eine wichtige Konstante und Führungskraft zu halten, an der sich auch viele neue Spielerinnen orientieren können“, sagt Feifel.