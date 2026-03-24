Bayer Leverkusens Frauen: So stehen die Chancen im Endspurt Bundesliga: Bayer Leverkusens Frauen gewinnen 1:0 gegen Carl Zeiss Jena und halten die Chance auf Platz drei offen. Ein Tor von Katharina Piljic und ein günstiges Restprogramm lassen noch Hoffnung auf die Champions-League-Qualifikation zu. von RP / Tobias Krell · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die Bayer-Frauen haben sich für das Saisonfinale etwas vorgenommen. – Foto: Sven Leifer

Nach zuvor drei Niederlagen in vier Spielen gingen Bayer Leverkusens Bundesliga-Fußballerinnen gegen Carl Zeiss Jena als verdienter Sieger vom Platz. Besonders zu glänzen vermochten die Leverkusenerinnen beim 1:0 (1:0) gegen das Schlusslicht nicht. Und Trainer Roberto Pätzold fühlte sich durch die Leistungen seines Teams etwas zu sehr an die besprochene Zielvorgabe erinnert. Denn die lautete nach zuletzt mehrfach guter Leistung ohne Ertrag: „Lieber mal nicht so schön spielen, aber dafür die drei Punkte holen.“

Es ist nicht so, als hätten die Leverkusenerinnen viel zugelassen. Und die wenigen im Ansatz gefährlichen Situationen entschärften Keeperin Rafaela Borggräfe und die Defensive der Gastgeberinnen ohne große Mühe. Aber ein solch knappes Resultat sorgt schon aus sich heraus für unnötige Spannung, auf die alle Beteiligten gerne verzichtet hätten. Am Ende 63 Prozent Ballbesitz und 18:9 Torschüsse gaben die Einseitigkeit der Begegnung nur unzureichend wieder. Viele Möglichkeiten, wenig Ertrag Der Chancenwucher des Favoriten war bemerkenswert. Allein die Angreiferinnen hatten genug gute Gelegenheiten, frühzeitig alles klar zu machen. Bayers beste Schützin des Vorjahres, Cornelia Kramer, zielte in der Anfangsphase zweimal knapp vorbei und muss weiter auf ihr erstes Saisontor warten. Die erfolgreichste Angreiferin in dieser Spielzeit, Vanessa Fudalla, agierte diesmal aus dem offensiven Mittelfeld heraus. Sie scheiterte mehrfach an der Genauigkeit, Jenas Torfrau oder einem Block der Gegenspielerin. Sie verlor den ersten Platz in der Torschützenliste der Liga darum an Münchens Star-Stürmerin Pernille Harder, ohne dass das nötig gewesen wäre.

Bayer kann sich keine Patzer erlauben Das Tor des Tages erzielte eine defensive Mittelfeldspielerin. Eine zu kurze Abwehr der Gäste nutzte Katharina Piljic zur Direktabnahme in den Winkel (19.) und sicherte ihrem Team so die dringend benötigten Punkte. Denn Ausrutscher können sich die Leverkusenerinnen im Endspurt um Platz drei nicht mehr erlauben. Den begehrten Platz, der am Saisonende zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen würde, belegt derzeit Eintracht Frankfurt, dass die eigenen Ansprüche mit einem souveränen 4:1 gegen Bayers nächsten Gegner Hamburg untermauerte. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf die SGE nach wie vor fünf Punkte. Bei einer deutlich schlechteren Tordifferenz müsste Bayer sogar sechs Zähler auf die Hessinnen gutmachen. Das wird alles andere als einfach, steht die Pätzold-Elf doch vor fünf Partien, von denen sie in der Hinrunde nur zwei gewonnen haben – und eine davon gegen den HSV, dem sie in dieser Saison auch schon im Pokal unterlegen war. Und selbst, wenn sie bis zuletzt in Schlagweite sein sollten, wartet auf sie ein Finale, das es in sich hat. Am letzten Spieltag haben sie mit dem SV Werder ihren Angstgegner der vergangenen Jahre zu Gast, der zudem selbst auch noch auf Platz drei hofft.