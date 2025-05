Bayer Leverkusens Frauen sichern Platz vier

Im letzten Heimspiel der Saison haben sich die Fußballerinnen von Bayer 04 keine Blöße gegeben und besiegten RB Leipzig hochverdient – doch angesichts des Spielverlaufs viel zu knapp – mit 1:0 (1:0). Für das Tor des Tages sorgte Stürmerin Cornelia Kramer in der 32. Minute. Karolina Lea Vilhjalmsdottir legte nach Steckpass von Katharina Piljic mit viel Übersicht per Hacke auf und die dänische Torjägerin erzielte den überfälligen Führungstreffer.

Allein in der ersten Halbzeit hätte es Kramer mit ihren Gelegenheiten schon in der Hand gehabt, die Partie bei etwas besserer Chancenverwertung zu entscheiden – und bei optimaler Verwertung gar noch einmal Spannung in die Wertung der besten Torschützin der Liga zu bringen. Dort führt aktuell Wolfsburgs Lineth Beerenstyn mit 16 Treffern. Kramer hatte gegen Leipzig bereits vor dem Pausenpfiff zusätzlich zu ihrem 11. Torerfolg (Platz 5 in der Liga) gleich vier weitere gute Chancen. Drei Mal scheiterte sie dabei an Keeperin Elvira Herzog. Zudem krachte ein Versuch aus kurzer Distanz wuchtig an die Latte, um von dort wieder zurück ins Feld zu springen.

Er gab allen Spielerinnen, die den Verein verlassen, noch einmal die Gelegenheit, sich aktiv von den Fans zu verabschieden. Neben Janou Levels (zum VfL Wolfsburg) stand dieses Mal auch Vilhjalmsdottir (nach Leihende zurück zum FC Bayern) in der Startelf, was sich allein durch die sehenswerte Torvorlage der Isländerin auszahlte. In der Schlussminute wechselte Pätzold schließlich auch noch Synne Skinnes Hansen (zu Valerenga IF) ein.

Für die Champions League reichte es nicht

Zudem gab es warme Worte für das Trio – und ein Angebot. „Sie haben einen großen Beitrag zu unserer tollen Entwicklung geleistet und werden fehlen. Wir drücken ihnen die Daumen, dass sie bei ihren neuen Klubs größtmöglichen Erfolg haben und verletzungsfrei bleiben. Die Türen stehen ihnen bei uns jederzeit offen“, betonte Bayers Coach.

Er hat gleich in seiner ersten Spielzeit unterm Bayer-Kreuz Historisches vollbracht, selbst wenn es am Ende knapp nicht für Champions-League-Platz drei gereicht hat. 43 Punkte schon vor dem Abschluss in Wolfsburg am kommenden Sonntag sind die mit Abstand beste Ausbeute der Leverkusener Frauen, die in dieser Spielzeit einige Teams mit größerem Etat hinter sich gelassen haben.

„43 Punkte sind unglaublich gut. Wir haben nahezu das Optimum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt und viele mitreißende Spiele gezeigt“, zog der Leverkuener Chefcoach ein entsprechend positives Zwischenfazit in der Hoffnung, diese starke Bilanz beim Klub aus Niedersachsen vielleicht sogar noch ein wenig auszubauen.

Bayer Repohl – Merino Gonzalez, Ostermeier, Turanyi, Levels – Piljic, Vidal (61. Zdebel) – Bender (90.+1 Skinnes Hansen), Kögel (78. Grant) – Kramer, Vilhjalmsdottir (78. Boboy).