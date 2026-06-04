Bayer Leverkusens Frauen setzen auf zwei Talente

Langsam aber sicher nimmt der Kader von Bayer Leverkusens Fußballerinnen für die kommende Spielzeit Gestalt an. Der Klub sicherte sich zuletzt die Dienste von zwei Talenten: Mittelfeldspielerin Paulina Platner von Absteiger SGS Essen und Innenverteidigerin Emily Wallrabenstein vom Zweitligisten Eintracht Frankfurt II. Die Französin Juliette Vidal beendet hingegen ihr Engagement unterm Bayer-Kreuz und wechselt mit unbekanntem Ziel.
Ursprünglich kommt auch Platner von der Reserve der Eintracht. Die heute 20-jährige lief in der 2. Bundesliga 64 Mal für Frankfurt auf, ehe es sie 2024 zur SGS zog. Dort entwickelte sich die deutsche U17-Europameisterin von 2022 schnell zur Stammkraft und bestritt 46 Pflichtspiele für die Schönebeckerinnen. Leverkusens sportlicher Leiter Achim Feifel bescheinigt ihr gute Offensivimpulse und Torgefahr, Spielintelligenz und eine gute Ballkontrolle – auch unter Druck. „Gleichzeitig hat sie noch großes Potenzial“, sagt er.
Wie Platner holte auch Wallrabenstein mit der DFB-Auswahl den Titel bei der U17-EM 2022 in Bosnien und Herzegowina. Auch bei der SGE-Reserve haben sie bereits zusammengespielt. Denn die 19-jährige Abwehrspielerin läuft bereits seit 2022 im Frankfurter Zweitliga-Team auf (62 Einsätze). „Emily ist trotz ihres jungen Alters bereits eine Innenverteidigerin mit außergewöhnlich hohem Niveau. Als Linksfuß bringt sie mit ihrer Ruhe am Ball, einer starken Spieleröffnung sowie Tempo und Aggressivität genau die Qualitäten mit, die wir für unser Spiel suchen“, sagt Feifel. Er sei davon überzeugt, dass sie sich schnell an das Niveau der 1. Bundesliga anpassen wird.
Vidal zieht es derweil nach zwei Jahren in Leverkusen fort. In der vergangenen Spielzeit kam die 27-jährige Französin durch die große Konkurrenz nicht so häufig wie von ihr erhofft zum Einsatz. Deshalb sucht sie anderswo nun nach mehr Spielzeit, die ihr die Verantwortlichen bei Bayer nicht in Aussicht stellen konnten.
Eine wichtige Personalie ist noch in der Schwebe: die Besetzung der Position zwischen den Pfosten des Leverkusener Tors. Gerne würde Bayer sich auch für die kommende Saison die Dienste von Rafaela Borggräfe sichern, die während Friederike Repohls Verletzung als Leihspielerin einen starken Eindruck hinterlassen hat. Ob das in Form einer erneuten Leihe oder als feste Verpflichtung ist, hängt auch vom FC Liverpool ab. Dort steht die Keeperin weiterhin unter Vertrag. Gespräche dazu laufen.
Abgeblockt hat Bayer fürs Erste alle Bemühungen anderer Klubs um Nationalspielerin Carlotta Wamser. „Wir planen für die kommende Saison fest mit ihr“, kommentierte Feifel das Interesse unter anderem des FC Bayern.
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