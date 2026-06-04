Bayer Leverkusens Frauen setzen auf zwei Talente

Paulina Platner wechselt im Sommer zu Bayer Leverkusen. – Foto: Marc Bremer

Langsam aber sicher nimmt der Kader von Bayer Leverkusens Fußballerinnen für die kommende Spielzeit Gestalt an. Der Klub sicherte sich zuletzt die Dienste von zwei Talenten: Mittelfeldspielerin Paulina Platner von Absteiger SGS Essen und Innenverteidigerin Emily Wallrabenstein vom Zweitligisten Eintracht Frankfurt II. Die Französin Juliette Vidal beendet hingegen ihr Engagement unterm Bayer-Kreuz und wechselt mit unbekanntem Ziel.

Über Frankfurt und Essen nach Leverkusen

Ursprünglich kommt auch Platner von der Reserve der Eintracht. Die heute 20-jährige lief in der 2. Bundesliga 64 Mal für Frankfurt auf, ehe es sie 2024 zur SGS zog. Dort entwickelte sich die deutsche U17-Europameisterin von 2022 schnell zur Stammkraft und bestritt 46 Pflichtspiele für die Schönebeckerinnen. Leverkusens sportlicher Leiter Achim Feifel bescheinigt ihr gute Offensivimpulse und Torgefahr, Spielintelligenz und eine gute Ballkontrolle – auch unter Druck. „Gleichzeitig hat sie noch großes Potenzial“, sagt er.

Wie Platner holte auch Wallrabenstein mit der DFB-Auswahl den Titel bei der U17-EM 2022 in Bosnien und Herzegowina. Auch bei der SGE-Reserve haben sie bereits zusammengespielt. Denn die 19-jährige Abwehrspielerin läuft bereits seit 2022 im Frankfurter Zweitliga-Team auf (62 Einsätze). „Emily ist trotz ihres jungen Alters bereits eine Innenverteidigerin mit außergewöhnlich hohem Niveau. Als Linksfuß bringt sie mit ihrer Ruhe am Ball, einer starken Spieleröffnung sowie Tempo und Aggressivität genau die Qualitäten mit, die wir für unser Spiel suchen“, sagt Feifel. Er sei davon überzeugt, dass sie sich schnell an das Niveau der 1. Bundesliga anpassen wird.