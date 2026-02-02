Bayer Leverkusens Frauen lassen Nürnberg keine Chance

Nach dem Last-Minute-Erfolg in Unterzahl bei Union Berlin haben die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen nun auch den zweiten Aufsteiger bezwungen. Allerdings gönnten sie sich beim 4:0 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg eine etwas ruhigere Schlussphase, in der es nur noch darum ging, nicht mehr den Ehrentreffer zu kassieren. Die beiden Erfolge gegen Nürnberg könnten sich nach Einschätzung von Bayers Coach Roberto Pätzold im weiteren Saisonverlauf noch als Trumpf erweisen. „Denn der FCN punktet immer wieder auch gegen Mannschaften, die mit uns um die oberen Plätze kämpfen“, sagte er – und hofft natürlich, dass dem FCN das auch weiter gelingt.
Personalengpass Verletzungen, Krankheit und zwei Sperren schränkten Pätzolds Auswahl erneut ein, was dem Leverkusener Spiel jedoch nicht anzumerken war. Gleich neun Spielerinnen fehlten. Doch das – und der klare Spielstand – eröffnete mehreren Talenten die Chance auf Einsatzzeit. Erst kam die 17-jährige Sana Coskun eine Woche nach ihrem Debüt auch zu den ersten Minuten vor eigenem Publikum. Und schließlich wechselte der Coach in Jana Lindner und Alisa Sinani zwei weitere Kräfte aus dem Nachwuchsteam ein.
Schlüsselfaktoren Die Gastgeberinnen hatten in den wichtigen Statistiken die Nase vorn. Die hohe Effizienz zeigten die Leverkusenerinnen mit vier Treffern aus ebenso vielen Schüssen aufs Tor. Ein weiterer entscheidender Faktor war die Geduld der Leverkusenerinnen. Sie blieben gegen einen Gegner, der nicht viel zuließ, konzentriert und wurden dafür belohnt, als der FCN spätestens nach dem zweiten Treffer mehr Räume anbot.
So geht es weiter Durch den Sieg rückten die Leverkusenerinnen zumindest vorübergehend auf den begehrten dritten Tabellenplatz vor. Im engen Rennen um diesen Rang, der zum Start in der Champions League-Qualifikation berechtigt, werden die nächsten Wochen für sie nicht unwichtig. Denn die Pätzold-Elf trifft nun nacheinander auf drei der fünf Mitbewerber auf die Position hinter München und Wolfsburg. Am Samstag sind zu Gast in Frankfurt, empfangen dann am Karnevalsfreitag Köln zum Derby und in der Woche darauf die TSG Hoffenheim. Knifflig bleibt es danach, folgt doch anschließend das Auswärtsspiel in Wolfsburg.
Bayer Repohl – Merino Gonzalez, Wenger, Ostermeier, Mickenhagen, Piljic (77. Friedrich), Vidal (87. Lindner), Fudalla (87. Sinani), Kögel (77. Coskun), Kehrer, Mädl (59. Bender).
11 Tore Vanessa Fudalla (Leverkusen)
10 Tore Selina Cerci (Hoffenheim) und Alexandra Popp (Wolfsburg)
9 Tore Sandra Jessen (Köln) und Larissa Mühlhaus (Bremen)