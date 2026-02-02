Bayer Leverkusens Frauen lassen Nürnberg keine Chance

Schlüsselfaktoren Die Gastgeberinnen hatten in den wichtigen Statistiken die Nase vorn. Die hohe Effizienz zeigten die Leverkusenerinnen mit vier Treffern aus ebenso vielen Schüssen aufs Tor. Ein weiterer entscheidender Faktor war die Geduld der Leverkusenerinnen. Sie blieben gegen einen Gegner, der nicht viel zuließ, konzentriert und wurden dafür belohnt, als der FCN spätestens nach dem zweiten Treffer mehr Räume anbot.

So geht es weiter Durch den Sieg rückten die Leverkusenerinnen zumindest vorübergehend auf den begehrten dritten Tabellenplatz vor. Im engen Rennen um diesen Rang, der zum Start in der Champions League-Qualifikation berechtigt, werden die nächsten Wochen für sie nicht unwichtig. Denn die Pätzold-Elf trifft nun nacheinander auf drei der fünf Mitbewerber auf die Position hinter München und Wolfsburg. Am Samstag sind zu Gast in Frankfurt, empfangen dann am Karnevalsfreitag Köln zum Derby und in der Woche darauf die TSG Hoffenheim. Knifflig bleibt es danach, folgt doch anschließend das Auswärtsspiel in Wolfsburg.