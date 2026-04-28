Bayer Leverkusens Frauen lassen Freiburg keine Chance

Die Frauen von Bayer 04 Leverkusen haben 4:1 gewonnen. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Nach fast einem Monat Pause im Bundesliga-Spielbetrieb meldeten sich Bayer Leverkusens Fußballerinnen eindrucksvoll wieder zurück. Sie bezwangen den SC Freiburg souverän mit 4:1 (3:0). Dem Traum von einer Teilnahme am internationalen Geschäft nähergebracht hat sie dieser Sieg allerdings nicht. Denn Frankfurt, das derzeit den begehrten dritten Platz belegt, gewann überraschend gegen den Zweiten Wolfsburg (3:1) und hat damit nun drei Spieltage vor Saisonende weiter fünf Punkte Vorsprung vor den Leverkusenerinnen.

Die wollen sich in keinem Fall vorwerfen lassen, sie hätten im Endspurt nicht alles getan, um die kleine Hoffnung auf Europa am Leben zu halten. Und diese Entschlossenheit brachte das Team von Trainer Roberto Pätzold auch gegen den SCF auf den Platz. Die Gastgeberinnen schufen schnell klare Verhältnisse. Mit einem famosen Schuss aus rund 18 Metern sorgte Katharina Piljic für die frühere Führung (4.). Estrella Merino Gonzalez (9.) legte umgehend nach und Cornelia Kramer sorgte per Strafstoß nach Foul an Carlotta Wamser noch vor der Pause für die Vorentscheidung (38.). Wamser erhöhte in der 57. Minute gar noch auf 4:0. Der Ehrentreffer durch Alena Bienz (85.) fiel nicht weiter ins Gewicht. „Wir haben heute einfach mal unsere Torchancen genutzt. Man hat gespürt, für wen es hier noch um etwas geht“, freute sich Coach Roberto Pätzold über den „vollkommen verdienten Sieg“, den er als „gutes Statement“ empfand. Weiter geht es für die Leverkusenerinnen am Sonntag mit dem Nachbarschaftsduell bei der SGS Essen im Stadion an der Hafenstraße (14 Uhr).

Loonen wechselt aus Utrecht unters Bayer-Kreuz

Während die laufende Saison auf die Zielgerade eingebogen ist, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf die nächste Spielzeit auf Hochtouren. Klar ist nun: Mit Lobke Loonen kommt eine neue Angreiferin. Die 23-jährige Niederländerin kommt vom FC Utrecht aus der Vrouwen Eredivisie und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Bayers sportlicher Leiter beschreibt den Neuzugang als „zentrale Angreiferin, die genau die körperliche Robustheit, Präsenz im Strafraum und das nötige Durchsetzungsvermögen mitbringt, das wir für unsere Spielweise brauchen“. Der Verein habe sie schon länger beobachtet und sei vom guten Positionsspiel und der Abschlussstärke der Stürmerin beeindruckt gewesen