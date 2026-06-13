Bayer Leverkusen: Zwei Spielerinnen lösen WM-Ticket

Einige der Frauen von BAyer 04 Leverkusen waren noch im Länderspiel-Einsatz. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Die Sommerpause begann für neun Fußballerinnen in Diensten von Bayer 04 Leverkusen mit Verspätung. Sie waren noch mit ihren Auswahlteams unterwegs und im Einsatz. Zwei von ihnen lösten dabei das Ticket für die WM in Brasilien 2027: Carlotta Wamser mit Deutschland und Cornelia Kramer mit Dänemark.

DFB-Auswahl und Wamser siegen

Für das DFB-Team war die Qualifikation bereits vor den beiden letzten Partien nur noch Formsache. Perfekt machte das Team von Bundestrainer Christian Wück die Qualifikation bereits mit dem 2:0 in Köln gegen Norwegen. Wamser spielte durch und erzielte in der 27. Minute mit einer sehenswerten Direktabnahme das zweite Tor der Gastgeberinnen. Beim 2:0 in Slowenien war der Einsatz für die Leverkusenerin zur Pause beendet. Rafaela Borggräfe und Estrella Merino Gonzalez standen erneut auf Abruf bereit, wurden aber nicht eingesetzt. Deutschland gewann die Qualifikationsgruppe mit 16 von 18 möglichen Punkten.

Ebenfalls als Gruppenerster qualifizierte sich Dänemark. Kramers Freude darüber dürfte aber etwas getrübt gewesen sein. Schließlich kam sie weder beim 2:1 gegen Schweden noch beim 4:1 in Serbien zum Einsatz. Nachsitzen müssen vom 7. bis 13. Oktober mindestens zwei Leverkusenerinnen mit ihren Auswahlteams. Dann steht die erste von zwei möglichen Play-off-Phasen auf dem Programm. Zwei der deutschen Gruppengegner können mit Bayer-Beteiligung noch auf die Teilnahme hoffen: Österreich und Slowenien. Bei Österreich spielte Claudia Wenger beim 1:0 gegen Slowenien wie beim 1:2 in Norwegen durch. Auch Angreiferin Valentina Mädl (auf Abruf, aber nicht angefordert) darf noch hoffen. Im Oktober ist die Noch-Bremerin Maja Sternad eine Leverkusenerin. Dann dürfte sie für Slowenien in den Play-offs erneut auflaufen. Bei den Niederlagen in Österreich und gegen Deutschland stand sie jeweils in der Startelf.