Bayer Leverkusen tritt in Potsdam an

Mit dem ärgerlichen Remis gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Köln leisteten Bayers Fußballerinnen zuletzt bereits aktive Nachbarschaftshilfe. Nun könnten die Leverkusenerinnen auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt des Lokalrivalen beseitigen. Siegt das Team von Trainer Roberto Pätzold an diesem Freitag bei Schlusslicht Turbine Potsdam (18.30 Uhr, Karl-Liebknecht-Stadion), steht der zwölffache Meister aus Brandenburg – sechs DDR-Titel, sechs gesamtdeutsche Erfolge – als einziger Absteiger fest.

„Ein ähnlich intensives Spiel erwarten wir auch jetzt. Wir fahren aber mit dem klaren Ziel dorthin, zu gewinnen“, stellt Pätzold klar. Dass seine Schützlinge durch das 1:1 gegen Köln einen Rückschlag im Wettstreit um Platz drei hinnehmen mussten, sieht der Hauptübungsleiter aber nicht zwangsläufig als Nachteil. Denn sein Team kann am drittletzten Spieltag Wolfsburg mit fünf und Frankfurt mit vier Punkten Vorsprung durch einen Sieg unter Druck setzen. „Die Tatsache, dass wir nicht mehr alles in der eigenen Hand haben, kann auch befreiend wirken“, sagt der Fußballlehrer.

Levels verlässt die Leverkusenerinnen

Seinem Team gab er als Hausaufgabe mit, den bereits übertroffenen Punkterekord in einer Saison auszubauen. Mit einem Sieg in Potsdam wären nach 20 von 22 Spielen bereits die Marke von 40 Zählern erreicht. Ob damit der Traum von Platz drei und damit dem internationalen Geschäft noch einmal zum Leben erweckt wird, entscheidet sich erst später bei den Partien der direkten Konkurrenz. Zunächst könnte Köln sich am Sonntag mit einem Sieg gegen die Eintracht für die mögliche Leverkusener Schützenhilfe bedanken. Und am Montag werden die Leverkusenerinnen Hoffenheim beim Auswärtsspiel in Wolfsburg die Daumen drücken.

Aber vor solchen Überlegungen steht zunächst die Konzentration auf die eigene Leistung. Für einen Erfolg beim Schlusslicht ist eine deutliche Steigerung in der Offensive der Schlüssel. „Wir brauchen eine bessere Chancenverwertung als zuletzt gegen Köln, als wir viele gute Offensivaktionen nicht gut zu Ende gespielt haben“, fordert Pätzold.

Für Janou Levels wird die Partie eine ihrer letzten im Leverkusener Trikot sein. Die 24-jährige niederländische Außenverteidigerin macht nach zwei Jahren unter dem Bayer-Kreuz von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und schließt sich zur neuen Spielzeit dem VfL Wolfsburg an, der zugleich Bayers letzter Gegner in dieser Spielzeit ist.