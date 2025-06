Bayer Leverkusen setzt bei U-Teams auf Kontinuität

U19-DFB-NL HR Gr. C

In der abgelaufenen Saison stand die U19 von Bayer Leverkusen im Finale um die Deutsche Meisterschaft und musste sich ausgerechnet den Talenten des Erzrivalen 1. FC Köln geschlagen geben – dazu noch im eigenen Stadion. Das 4:5 in der BayArena gegen die Domstädter war ein spektakuläres Duell und hat gezeigt, dass eine Menge Potenzial im Nachwuchs der Werkself steckt. Das zu fördern und zu entwickeln, ist auch in der neuen Saison die Aufgabe von Cheftrainer Sergi Runge.