Bayer Leverkusen schnappt sich zwei Top-Talente Nach der herausragenden Saison verstärken die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen ihre Offensivreihe. Die beiden jungen Zugänge bringen neben ihrer individuellen Qualität auch bereits einige Erfahrung mit.

Nach einer famosen Saison genießen Bayer Leverkusens Fußballerinnen momentan die freie Zeit bis zum Trainingsstart in ziemlich genau einem Monat. Am 23. Juni bittet Coach Roberto Pätzold seine Spielerinnen erstmals in der neuen Spielzeit auf den Trainingsplatz im Leistungszentrum Kurtekotten. Keine Sommerpause eingelegt haben derweil der Trainer, der Sportliche Leiter Achim Feifel und die anderen Verantwortlichen für die Kaderplanung des Viertplatzierten der abgelaufenen Saison. Stattdessen lassen sie mit Zugängen aufhorchen.

Die österreichische Auswahlspielerin Valentina Mädl wechselt nach drei Meistertiteln mit dem SKN St. Pölten unters Bayer-Kreuz – und vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt kommt Carlotta Wamser, die gerade erstmals von Bundestrainer Christian Wück ins Nationalteam berufen wurde. Für die in Herford geborene 21-jährige Außenbahnspielerin war es mit der am Dienstag erfolgten Einladung für die beiden Spiele in der UEFA Nations League und der Vorstellung beim neuen Klub am Donnerstag eine ereignisreiche Woche. Sie bringt für ihr Alter ohnehin bereits ungewöhnlich viel Erfahrung mit. Seit ihrem Liga-Debüt vor vier Jahren bestritt sie für die SGS Essen, den 1. FC Köln und zuletzt die Eintracht 100 Spiele.

Bis sie nun letztlich zusammenkamen, verfolgten beide Seiten einander schon länger. „Wir haben Carlotta seit einigen Jahren in unserem Blickfeld. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass die Verpflichtung jetzt geklappt hat“, sagt Achim Feifel. Der sportliche Leiter der Bayer-Frauen beschreibt die Neu-Nationalspielerin als dynamische Spielerin mit viel Offensivdrang. „Sie ist aggressiv, durchsetzungsstark und deshalb auf vielen Positionen einsetzbar“, beschreibt er. Eine gute Figur machte Wamser bei der SGE zuletzt unter anderem als Rechtsverteidigerin, wo sie die Formschwäche von Pia-Sophie Wolter ausnutzte und sich in die Startelf spielte. Leverkusener Arbeit zahlt sich aus