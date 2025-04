Bayer Leverkusen schießt Potsdam in die 2. Liga

Unnötig war zudem der späte Ehrentreffer durch Viktoria Schwalm in der Nachspielzeit. Aber wirklich ärgern mochte Pätzold sich nicht über das erst fünfte Saisontor der Potsdamerinnen, das dem Heimpublikum zumindest ein wenig Freude am Tag des endgültigen Abstiegs bereitete. „Das 1:3 tut uns etwas weh, aber Potsdam hatte es sich verdient“, betonte er.

Schützenhilfe ausdrücklich erwünscht

Nun heißt es für die Pätzold-Schützlinge Daumendrücken für Hoffenheim. Gewinnt der Tabellensechste an diesem Montagabend sein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, hätten die Leverkusenerinnen ihr Schicksal wieder selbst in der Hand. Zwei eigene Siege – am Samstag gegen Leipzig und nächste Woche Sonntag in Wolfsburg – würden dann sicher zur Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League genügen. Auf Sinsheimer Schützenhilfe kann Bayer zudem auch am vorletzten Spieltag hoffen. Dann ist die TSG in Frankfurt zu Gast.

Bayer Repohl – Merino Gonzalez, Ostermeier, Friedrich (62. Turanyi), Levels (74. Mickenhagen), Piljic (62. Grant), Vidal, Bender (74. Vilhjalmsdottir), Kögel, Kramer (74. Kehrer), Boboy.