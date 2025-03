Leverkusen hofft auf einen Dreier. – Foto: Pressefoto Eibner

Bayer Leverkusen möchte zurück in die Erfolgsspur Den Bundesliga-Fußballerinnen des Werksklubs fehlten zuletzt positive Ergebnisse. Vor dem Spiel in Jena ist Coach Roberto Pätzold dennoch guter Dinge. Verlinkte Inhalte Frauen-Bundesliga Bayer 04 FC CZ Jena

Die Länderspielphase ist abgeschlossen, an diesem Wochenende rollt in der Bundesliga der Frauen wieder der Ball. Für die Spielerinnen von Bayer 04 geht es im Osten der Republik weiter. Sie sind am Sonntag (18.30 Uhr) in Jena gefordert. Die Unterbrechung vor dem Duell mit dem Aufsteiger Carl-Zeiss kam Trainer Roberto Pätzold gelegen. „Nach unserer weniger erfolgreichen Phase zuletzt tat es ganz gut, dass viele Spielerinnen durch die Länderspielreisen andere Eindrücke sammeln und auf neue Gedanken kommen konnten“, sagte der Leverkusener Coach.

Bayer durchläuft eine Durststrecke Seine Schützlinge warten seit vier Partien auf einen Sieg, sind gegen Bremen im Pokal ausgeschieden und haben aus den Ligapartien in Frankfurt, gegen Essen und in Hoffenheim nur einen Punkt geholt. Zum Vergleich: In der Hinrunde waren es noch sieben Zähler gegen diese Gegner. Das Kuriose daran ist, dass die Leverkusenerinnen sich spielerisch sogar besser als zu Saisonbeginn präsentierten.

Der Eintracht begegnen sie noch deutlich eher auf Augenhöhe als beim Remis im ersten Treffen und waren gegen Essen ebenso wie in Hoffenheim die bessere Mannschaft. Deshalb ist Pätzold auch keineswegs in Alarmstimmung. „Unsere letzten Auftritte waren alles andere als besorgniserregend und wir können die Situation genauso gut einordnen wie nach den vielen guten Resultaten in der Hinrunde“, betont er. Einige Spielerinnen für die Nationalmannschaft im Einsatz